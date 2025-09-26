झारखंड में 2026 का सूरज नहीं देख पाएगा नक्सलवाद, बचे 70 से कम नक्सली; DGP का बड़ा दावा

झारखंड में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालिया मैपिंग में दावा किया गया है कि अब महज 70 नक्सवादी ही झारखंड में बचे हैं। इसको लेकर बड़ा दावा करते हुए झारखंड के डीजीपी ने कहा कि नक्सलवादी झारखंड में 2026 का सूरज नहीं देख पाएंगे।

झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। पुलिस की रिपोर्ट मुताबिक, राज्य में अब भाकपा माओवादियों के 70 से भी कम कैडर बचे हैं। वहीं उग्रवादी समूहों की बात करें तो जेजेएमपी, टीएसपीसी व पीएलएफआई करीब-करीब समाप्त हो चुके हैं। दरअसल, झारखंड पुलिस ने राज्य में भाकपा माओवादियों के साथ-साथ उग्रवादी समूहों के कैडरों की मैपिंग कराई थी, जिसमें यह बात उजागर हुई। इस दौरान झारखंड के डीजीपी ने दावा किया है कि नक्सलवादी 2026 का सूरज नहीं देख पाएंगे।

हालिया मैपिंग के बाद जो बात सामने आई है उसके अनुसार भाकपा माओवादियों का सबसे बड़ा दस्ता सारंडा के मंकी रिजर्व फॅारेस्ट में कैंप तक सिमट कर रह गया है। यहां नक्सलियों के 55-60 कैडर मौजूद है। दस्ते को पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा लीड कर रहा है। यहां केंद्रीय कमेटी सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनल, असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर के साथ-साथ लालचंद्र हेंब्रम, अजय महतो , मोछू उर्फ मेहनत, मदन महतो जैसे शीर्ष माओवादी मौजूद हैं। इसके अलावा किसी भी हिस्से में संगठित तरीके से नक्सलियों की मौजूदगी नहीं है। हजारीबाग, चतरा में रीजनल कमांडर और 15 लाख का इनामी सहदेव महतो उर्फ सुभाष, सुनील गंझू तीन-चार कैडरों के साथ सक्रिय है। वहीं पलामू में बिहार से सटे इलाकों में रीजनल कमांडर नीतेश यादव की सक्रियता है। इसी तरह लातेहार में मृत्युंजय भुइयां, लोहरदगा-लातेहार सीमा पर रवींद्र गंझू इक्का-दुक्का कैडरों के साथ एक्टिव है।

कैडर बचा न नेतृत्व झारखंड के उग्रवादी समूहों जेजेएमपी (झारखंड जनमुक्ति परिषद), पीएलएफआई(पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) तथा टीएसपीसी(तृतीय संगठन प्रस्तुति समिति) के पास अब न तो नेतृत्व बचा है न ही कैडर। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप जेल में है, वहीं सेकेंड इन कमान मार्टिन केरकेट्टा पिछले महीने गुमला में हुए मुठभेड़ में मारा गया। अब खूंटी-गुमला के इलाके में सिर्फ अमृत होरो सक्रिय है। वहीं, जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के साथ सभी बड़े उग्रवादी मारे गए, कई ने सरेंडर कर दिया। अब इस संगठन के दो से तीन उग्रवादी बचे हैं। इसी तरह टीएसपीसी का शशिकांत सिर्फ पलामू व चतरा के कुंदा में चार-पांच कैडरों के साथ सक्रिय है। टीपीसी सुप्रीमो व 25 लाख के इनामी ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी भले नहीं हुई है, लेकिन वह अब अंडरग्राउंड है। एजेंसियों को अंदेशा है कि वह राज्य के बाहर रह रहा है।

बीते माह में छह बड़ी मुठभेड़ ● 24 सितंबर: गुमला में जेजेएमपी के सबजोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादी मारे गए

● 15 सितंबर : हजारीबाग में एक करोड़ के इनामी सहदेव सोरन समेत तीन नक्सली ढेर

● 06 अगस्त: पीएलएफआई का सेंकेड इन कमान मार्टिन केरकेट्टा गुमला में मारा गया

● 16 जुलाई : बोकारो में मुठभेड़, 25 लाख का इनामी कुंवर मांझी समेत दो नक्सली मारे गए

● 24 मई : लातेहार में दस लाख के इनामी जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत दो ढेर