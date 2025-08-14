15 अगस्त पर झारखंड को दहलाने की थी साजिश, इससे पहले ही मार गिराया; कौन था नक्सली अरुण

झारखंड के प. सिंहभूम के कोल्हान जंगल में बुधवार को सुबह में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने नक्सली एरिया कमांडर अरुण को मार गिराया। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है।

प. सिंहभूम के कोल्हान जंगल में बुधवार को सुबह में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने नक्सली एरिया कमांडर अरुण को मार गिराया। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। सुरक्षाबल के जवान घायल नक्सलियों की तलाश में जुटे हैं। मृतक एरिया कमांडर अरुण छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र के मदकम गांव का रहनेवाला था।

एसपी राकेश रंजन ने बताया कि सुबह करीब छह बजे जवान कोल्हान जंगल के गोईलकेरा थाना क्षेत्र के दुगुनिया, पोसैता, तुंबागड़ा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। उनके भागने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ। वहीं, एक एसएलआर राइफल भी मिली। मृत नक्सली की पहचान सुकमा के अरुण उर्फ वरुण, उर्फ नीलेश के रूप में की गई। वह एरिया कमांडर था।

एसपी ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली थी कि कोल्हान जंगल में नक्सली दस्ता स्वतंत्रता दिवस पर हिंसात्मक वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इनमें एरिया कमांडर रवि सरदार, जयकांत, अरुण, संदीप, शिवा, रिसीभ, अपटन, सनत, अमित मुंडा, भुवनेश्वर उर्फ सालुका कायम, सोमवारी समेत कई नक्सली जुटे हैं। इसके बाद चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग की, जिसमें अरुण मारा गया।

मुठभेड़ के बाद कोल्हान जंगल में नक्सलियों को घेरने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इसमें चाईबासा पुलिस के अलावा कोबरा 209 के जवानों को लगाया है। साथ ही मनोहरपुर, गोईलकेरा, छोटानागरा, किरीबुरू समेत कई थानों के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इधर, सुबह हुई मुठभेड़ के बाद भी दोपहर तक रुक-रुककर जंगल से गोलियों की आवाज आती रही। इस क्षेत्र में लंबे समय से सर्च अभियान चल रहा है।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन और रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। साथ ही नक्सल प्रभावित थाना और जंगल महल के इलाकों में सुरक्षाबलों के कैंप को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं, रेलवे द्वारा अलर्ट के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली रात्रि ट्रेनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।