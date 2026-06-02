Exclusive: अमित शाह के दौरे के बाद 4 पुलिसकर्मियों की हत्या का इनाम था 5 हजार
2019 में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह चंदवा आए थे। उनके जाने के बाद नक्सलियों ने चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि नक्सलियों को इसके लिए 5-5 हजार रुपये का इनाम दिया गया था।
22 नवंबर 2019 को झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रचार में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चंदवा दौरे के ठीक बाद वीआईपी सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। माओवादी रवींद्र गंझू ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसकी जांच कर रही एनआईए ने इस केस में सनसनीखेज खुलासा किया है। लातेहार के लुकैया मोड़ में वारदात अंजाम देने के तुरंत बाद माओवादियों के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर सुनील गंझू और फगुना गंझू समेत अन्य माओवादी बोदा तालाब के पास पहुंचे थे। वहां जोनल कमांडर रवींद्र गंझू अपने दस्ते के साथ पहले से ही इन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस गश्ती दल पर सफल जानलेवा हमले और हथियारों की लूट से खुश रवींद्र ने साजिश को अमलीजामा पहनाने और लॉजिस्टिक्स देने के इनाम के रूप में बैजनाथ गंझू, सुनील गंझू और फगुना गंझू को पांच-पांच हजार रुपये का इनाम बांटा था। इसके बाद तीनों ही ओवर ग्राउंड वर्कर घर लौट आए थे।
वीआईपी मूवमेंट के बीच हुई थी घटना
22 नवंबर 2019 को अमित शाह ने चंदवा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रदेश के कई नेता भी चंदवा गए थे। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षाबलों की तैनाती थी। रात आठ बजे चंदवा थाने की पुलिस पेट्रोलिंग टीम गश्त पर निकली थी। इनमें एएसआई शुकरा उरांव, होमगार्ड सकिन्द्र सिंह, शंभू प्रसाद, दिनेश राम और चालक यमुना प्रसाद थे। गाड़ी जब लुकुइया मोड़ के पास रुकी, तो घात लगाए माओवादियों ने हमला कर दिया। इसमें शुकरा उरांव सहित चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। दिनेश राम किसी तरह बच निकले। पुलिसकर्मियों से एक पिस्तौल, तीन प्वाइंट 303 राइफल और 160 कारतूस भी लेकर भाग गए थे।
झाड़ियों में छिपकर पुलिस की रेकी कर रहा था फगुना
एनआईए ने जांच में पाया है कि फगुना गंझू मुख्य आरोपी बैजनाथ गंझू का पड़ोसी है। 22 नवंबर की दोपहर को बैजनाथ उसे अपने साथ लेकर लुकुइया मोड़ के पास स्थित सुनील होटल आया था, जहां उसे बताया गया कि आज रात हमला करने वाला है। इसके बाद योजना के अनुसार फगुना को माओवादियों की ऑब्जर्विंग (निगरानी) टीम के सदस्य राजेश गंझू के साथ रांची रोड पर बोड़सीदाग गांव के समीप फुटबॉल मैदान के पास तैनात किया गया। फगुना का काम झाड़ियों में छिपकर रांची रोड से गुजरने वाले पुलिस वाहनों की जानकारी देना था। हमले के बाद फगुना ही माओवादियों को सुरक्षित निकाल रवींद्र गंझू के पास लेकर गया था, जहां उसे भी पांच हजार रुपये का इनाम मिला।
ओवर ग्राउंड वर्कर की मिलीभगत से दिया वारदात को अंजाम
सुनील गंझू के विषय में एजेंसी ने पाया है कि वह रवींद्र गंझू का करीबी रिश्तेदार है। लंबे समय से संगठन में ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में सक्रिय था। 19 नवंबर 2019 को सुनील ने ही ईश्वर गंझू और आरोपी नरेश गंझू को बीरजांघा के जंगलों में ले जाकर रवींद्र गंझू से मिलाया था। 20 नवंबर को उसने पुनः बैजनाथ गंझू के साथ जाकर शीर्ष नक्सलियों से मुलाकात की। घटना के दिन 22 नवंबर को सुनील गंझू और बैजनाथ गंझू ने बीरजांघा जंगल में माओवादियों की गुप्त बैठक में हिस्सा लिया। यहां लुकुइया मोड़ पर हमले की पूरी रूपरेखा समझाई गई थी। रवींद्र गंझू के निर्देश पर सुनील ने न केवल हमले की रेकी करने वाले दल की मदद की, बल्कि अपनी बाइक पर हमलावर दस्ते के दो शूटरों को बीरजांघा जंगल से बिठाकर लुकुइया मोड़ तक पहुंचाया और वारदात के बाद उन्हें सुरक्षित निकालने में भी भूमिका निभाई।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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