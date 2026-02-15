Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं, उनसे क्या सवाल पूछोगे? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

Feb 15, 2026 04:42 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डा
share Share
Follow Us on

संसद से लेकर सड़क तक उनका हमला जारी रहता है। पीएम मोदी को लेकर उनका समर्थन भी दिखाई देता रहता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया- नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे, नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं...

नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं, उनसे क्या सवाल पूछोगे? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

झारखंड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस और गांधी परिवार से लगातार सवाल पूछकर निशाना साधते रहते हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनका हमला जारी रहता है। पीएम मोदी को लेकर उनका समर्थन भी दिखाई देता रहता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया- नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे, नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं...

नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं…

इंटरव्यू के दौरान निशिकांत दुबे से राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पूछा गया- विरोधी दल के नेता का कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उन्हें चैलेंज करता हूं, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा- नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। इसके बाद दुबे ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पलटवार करते हुए कहा- उन्हें तो अपने आप से सवाल करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा; निशिकांत दुबे
ये भी पढ़ें:निशिकांत दुबे ने 7 मौके गिनाए, बोले- क्या तब कांग्रेस ने गांधी को नहीं मारा?
ये भी पढ़ें:कांग्रेस की अब हिम्मत नहीं है कि PM के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, निशिकांत दुबे

ट्रंप को ट्रेड डील करने के लिए मजबूर कर दिया

राहुल गांधी के आरोप को दोहराते हुए पूछा गया- अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत ने सरेंडर किया है। इस डील में भारत ने वो कहा, वो किया, जो अमेरिका ने उसे करने के लिए कहा। इस पर निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर कहा- इस आदमी ने अपनी ताकत जताई है और ट्रंप को ट्रेड डील करने के लिए मजबूर कर दिया है। चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो... सबका 19-20 प्रसेंट है और हमारा 18 पर्सेंट।

इंदिरा, नेहरू ने सरेंडर किया था…

ट्रेड डील के आरोपों को खारिज करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा- भारत ने सरेंडर तब किया था, जब उनके पिता जी सुपर कंप्यूटर लाने की बात कर रहे थे। सरेंडर तब हुआ जब पीएल-4 गेहूं इंदिरा जी आयात कर रहीं थीं। सरेंडर तो तब हुआ, जब हमने 1961 में अपना चकलिया एयरबेस अमेरिकी सेना को दे दिया। आज भी नंदा देवी पर न्यूक्लियर डिवाइस रखा हुआ, जिसके चलते पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग कैंसर के कारण मर रहे हैं। सरेंडर तो इन लोगों ने किया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;