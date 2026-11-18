वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक और मौका, झारखंड के सभी बूथों पर लगेगा 'एक और अवसर' कैंप
झारखंड में राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को एसआईआर के तहत प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और मौका दिया गया है। 18 नवंबर को राज्य के सभी बूथों पर 11 बजे से शाम चार बजे तक बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक और चुनाव पाठशाला के साथ ‘एक और अवसर’ कैंप लगेंगे।
झारखंड में राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को एसआईआर के तहत प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और मौका दिया गया है। 18 नवंबर को राज्य के सभी बूथों पर 11 बजे से शाम चार बजे तक बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक और चुनाव पाठशाला के साथ ‘एक और अवसर’ कैंप लगेंगे। इसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और अवसर उपलब्ध कराना है, जो किसी कारणवश अब तक सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि कैंप के दौरान मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एएसडीडी सूची का सभी बूथों पर पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। अगर कोई पात्र भारतीय नागरिक किसी कारणवश इस सूची में शामिल हो गये हैं, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 या इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं, नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी व अन्य श्रेणियों के वैसे मतदाताओं की सूची भी बूथों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी स्तर से सुनवाई के क्रम में दो बार नोटिस जारी करने और घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके अलावे ऐसे पात्र भारतीय नागरिकों की भी पहचान की जा रही है, जो एक अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक संबंधित बूथ की मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं करा सके हैं।
कांग्रेस गांव-गांव करने जा रही मार्च
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर अपना आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बजाय राज्यों और गांवों तक ले जाने का फैसला किया है। पार्टी ने 26 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' अभियान के चौथे चरण का कार्यक्रम टाल दिया है। अब इस दिन सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च निकाले जाएंगे। दिल्ली में भी सीमित स्तर पर मार्च होगा।
कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को भेजे निर्देश में कहा है कि मार्च की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा से की जाएगी। पार्टी ने बूथ स्तर पर 'वोट रक्षक' अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच करेंगे और गलत तरीके से नाम हटाए जाने के मामलों की जानकारी जुटाएंगे।इसके अलावा गांवों में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपालें लगाई जाएंगी। इनमें मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस इस अभियान के जरिए एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे को गांवों और आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है।
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