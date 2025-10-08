Nagadih murder case of Jharkhand, Court pronounces sentence on 5 convicts झारखंड के 8 साल पुराने नागाडीह हत्याकांड में आया अदालत का फैसला, पांच दोषियों को सुनाई यह सजा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Nagadih murder case of Jharkhand, Court pronounces sentence on 5 convicts

झारखंड के 8 साल पुराने नागाडीह हत्याकांड में आया अदालत का फैसला, पांच दोषियों को सुनाई यह सजा

अदालत ने जिन 5 दोषियों को सजा सुनाई है, उनके नाम राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल है। इनमें से राजाराम हांसदा ग्राम प्रधान रह चुका है, उस पर ना केवल भीड़ को उकसाने का बल्कि भीड़ में शामिल होने का भी गंभीर आरोप था।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रांची, झारखंडWed, 8 Oct 2025 06:47 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड के 8 साल पुराने नागाडीह हत्याकांड में आया अदालत का फैसला, पांच दोषियों को सुनाई यह सजा

झारखंड की एक अदालत ने आठ साल पहले बच्चा चोरी के शक में चार लोगों की मॉब लिंचिंग के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना पूर्वी सिंहभूम जिले के नागाडीह गांव में साल 2017 में हुई थी, इस दौरान गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैलने के बाद ग्रामीणों ने पीड़ितों की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

इस मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत में हुई। अदालत ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह घटना 18 मई 2017 को उस वक्त सामने आई थी, जब बच्चा चोरी की अफवाह के चलते नागाडीह गांव में चार निर्दोष युवकों को भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था।

इस दिल दहला देने वाली घटना ने राज्य समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जिसके बाद 25 सितंबर 2025 को न्यायालय ने 28 नामजद आरोपियों में से ग्राम प्रधान सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया था, वहीं अन्य 23 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बुधवार को सजा पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इन 5 दोषियों को हुई आजीवन कारावास की सजा

अदालत ने जिन 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उनके नाम राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल है। इनमें से राजाराम हांसदा ग्राम प्रधान रह चुका है, उस पर ना केवल भीड़ को उकसाने का बल्कि भीड़ में शामिल होने का भी गंभीर आरोप था।

आठ साल पहले इस तरह हुई थी पूरी घटना

साल 2017 में प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। इस दौरान नागाडीह गांव में चार युवकों को बाहरी और संदिग्ध मानते हुए बच्चा चोर बता दिया गया और देखते ही देखते गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई, इसके बाद लोगों ने उन चारों पर बच्चा चोर होने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरकर उन्हें बुरी तरह पीटा। इस दौरान ग्रामीणों ने उन पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया था, जिससे मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक की मौत अस्पताल में हुई थी।