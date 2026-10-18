जमशेदपुर में डांडिया में घुसा मुस्लिम युवक, शुरू हो गया बवाल; VIDEO वायरल
जमशेदपुर में डांडिया प्रोग्राम में मुस्लिम युवक की एंट्री पर हिन्दू संगठन ने आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए मुस्लिम युवक के साथ आई युवती के घर पर फोन लगाया और बात की। इस दौरान डांडिया प्रोग्राम में बवाल का वीडियो भी सामने आया है।
जमशेदपुर के डांडिया-गरबा आयोजनों के दौरान कथित तौर पर पहचान छिपाकर दूसरे धर्म के युवकों के प्रवेश करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गोपाल मैदान में दो दिन पहले युवती के साथ आए एक युवक को कथित तौर पर जलील करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया।
क्यों हुआ बवाल
इस बीच हिंदू उत्सव समिति और हिंदू रक्षा दल की ओर से विभिन्न आयोजनों में दूसरे धर्म के युवकों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पुलिस-प्रशासन को 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश देने पर भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। सिन्हा ने कहा कि डांडिया और गरबा मां दुर्गा की आराधना और सनातन संस्कृति से जुड़े धार्मिक आयोजन हैं। इनमें पहचान छिपाकर प्रवेश करने या आयोजकों के नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर प्रशासन को तथ्यों की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों की मर्यादा और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाले संगठनों को निशाना बनाना उचित नहीं है।
मंत्री को कानून-व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत
भाजपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री पद का इस्तेमाल प्रशासन पर दबाव बनाने या विरोध करने वालों को डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इरफान अंसारी से राज्य की कानून-व्यवस्था पर ध्यान देने की अपील की। सिन्हा ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन धार्मिक परंपराओं और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाने वालों को धमकाना भी उचित नहीं है।
उधर, हिंदू उत्सव समिति ने अध्यक्ष रवि सिंह के नेतृत्व में बिष्टूपुर के गोपाल मैदान, होटल केनेलाइट और बाराद्वारी मैदान सहित विभिन्न आयोजनों का निरीक्षण किया था। दूसरी ओर, मंत्री इरफान अंसारी ने नफरत फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी मामले में निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जाना चाहिए। विवाद के बीच शहर के कुछ मौलानाओं ने मुस्लिम युवकों को गरबा आयोजनों में नहीं जाने की सलाह भी दी है।
जमशेदपुर के उलेमा काजी मुश्ताक अहमद ने कहा कि हिंदू धर्म के त्योहार के मद्देनजर मुस्लिम समाज के बच्चों और नौजवानों से धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का ध्यान रखने की जरूरत है। मुस्लिम युवाओं को अपनी धार्मिक शिक्षाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरे धर्मों के धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से परहेज करना चाहिए। अपने त्योहारों को समाज के लोगों के बीच खुशी और उत्साह के साथ मनाना चाहिए।
इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की घटना सौहार्द बिगाड़ने वाली है। पुलिस ने एक युवक को उठाया है, उससे पूछताछ कर रही है। इस मामले में पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। किसी की भी पैरवी नहीं सुनेंगे। कोई भी हो कार्रवाई होगी। यह झारखंड है, यहां नफरत और गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं। यहां लोग पूरी शिद्दत से ईद भी और उसी उमंग से दिवाली भी मनाते रहे हैं, मनाते रहेंगे।
पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने कहा कि बिष्टूपुर पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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