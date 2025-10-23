Hindustan Hindi News
डायन के नाम पर बच्चे समेत 3 की हत्या, झारखंड HC ने मांगा मामलों का ब्योरा

संक्षेप: झारखंड के लोहरदगा जिले में डायन के नाम पर 9 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस केस में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Thu, 23 Oct 2025 04:13 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के लोहरदगा जिले में डायन (जादू-टोना) के नाम पर 9 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पिछले दो साल में डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 के तहत दर्ज मामलों का ब्योरा मांगा है।

अदालत ने दर्ज मामलों की जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश सरकार को दिया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले से संबंधित साल 2015 और वर्ष 2012 में दायर जनहित याचिका से जुड़े रिकॉर्ड के साथ मामले को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है।

झारखंड के चतरा जिले के चतरा सदर थाना क्षेत्र के रक्षी छेदीखाप गांव में ग्रामीणों के एक समूह ने जादू-टोना करने यानी डायन बिहाही के संदेह में एक शख्स पर धारदार हथियारों से हमला करके उसे घायल कर दिया। पुलिस को मंगलवार रात को घटना की शिकायत मिली।

पुलिस को बताया गया कि उमेश राय (50) को जादू-टोना करने के संदेह में ग्रामीणों ने पीटा और उसका कान काट दिया। घायल शख्स को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामले के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच जारी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
