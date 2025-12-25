Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़murder in saraikela jharkhand in broad daylight
सरायकेला में खौफनाक मर्डर! मुर्गा लड़ाई देख रहे युवक को को गोलियों से भून डाला

सरायकेला में खौफनाक मर्डर! मुर्गा लड़ाई देख रहे युवक को को गोलियों से भून डाला

संक्षेप:

झारखंड में खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है। यहां के सरायकेला-खरसावां जिले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की बुधवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जां कर रही है।

Dec 25, 2025 09:48 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सरायकेला
झारखंड में खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है। यहां के सरायकेला-खरसावां जिले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की बुधवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विजय तिर्की चांदिल थाना क्षेत्र के चिलगु में मुर्गों की लड़ाई देखने गया था, तभी वहां पहले से इंतजार कर रहे हथियारबंद लोगों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में विजय तिर्की की मौत हो गई।

अधिकारी के मुताबिक, विजय आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने विजय को कई गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार, विजय की व्यक्तिगत दुश्मनी या गैंगवार के कारण हत्या किए जाने की आशंका है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि हमने कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली है। उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

