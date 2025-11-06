Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़murder in ranchi step son killed mother arrested
रांची में खौफनाक घटना! सौतेले बेटे ने मां को गला दबाकर मार डाला; गिरफ्तार

रांची में खौफनाक घटना! सौतेले बेटे ने मां को गला दबाकर मार डाला; गिरफ्तार

संक्षेप: झारखंड के रांची जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बेड़ो थाना क्षेत्र के कुदारखो गांव के पास खत्री खटंगा पतरा से बुधवार को बेड़ो और रातू पुलिस ने सौतेली मां की हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।

Thu, 6 Nov 2025 07:34 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के रांची जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बेड़ो थाना क्षेत्र के कुदारखो गांव के समीप खत्री खटंगा पतरा से बुधवार को बेड़ो और रातू पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक की निशानदेही पर उसकी सौतेली मां 27 वर्षीया शशि तिर्की उर्फ सोनम (पति संजय कच्छप) का शव बरामद किया। पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर घटनास्थल से सबूत एकत्रित किए। पुलिस ने हत्या के आरोपी सौतेले पुत्र शुभम कच्छप को पहले ही हिरासत में ले लिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घरेलू विवाद में सौतेले बेटे ने वारदात को दिया अंजाम

बेड़ो डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि मृतका रातू के सिमलिया निवासी मुखिया संजय कच्छप की दूसरी पत्नी थी। मंगलवार की रात आपसी घरेलू विवाद में उसके सौतेले पुत्र शुभम कच्छप ने गला दबाकर शशि तिर्की उर्फ सोनम की हत्या कर दी। हत्या के बाद शुभम ने शव को चार पहिया वाहन से जंगल में लाकर खत्री खटंगा पतरा में छिपाने के लिए फेंक दिया था। फॉरेंसिक टीम ने जांच कर नमूने इकट्ठा किए शव मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर बेड़ो थाना प्रभारी सुजीत कुमार उरांव और रातू थाना के एसआई व सशस्त्र बल पहुंचे और स्थल का मुआयना किया।

बेड़ो के डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि घरेलू विवाद में शशि की हत्या हुई है। रातू पुलिस ने बेड़ो पुलिस के सहयोग से जंगल से शव बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची भेज दिया गया है। रातू थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।