रांची में खौफनाक घटना! सौतेले बेटे ने मां को गला दबाकर मार डाला; गिरफ्तार

संक्षेप: झारखंड के रांची जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बेड़ो थाना क्षेत्र के कुदारखो गांव के पास खत्री खटंगा पतरा से बुधवार को बेड़ो और रातू पुलिस ने सौतेली मां की हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।

झारखंड के रांची जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बेड़ो थाना क्षेत्र के कुदारखो गांव के समीप खत्री खटंगा पतरा से बुधवार को बेड़ो और रातू पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक की निशानदेही पर उसकी सौतेली मां 27 वर्षीया शशि तिर्की उर्फ सोनम (पति संजय कच्छप) का शव बरामद किया। पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर घटनास्थल से सबूत एकत्रित किए। पुलिस ने हत्या के आरोपी सौतेले पुत्र शुभम कच्छप को पहले ही हिरासत में ले लिया था।

घरेलू विवाद में सौतेले बेटे ने वारदात को दिया अंजाम बेड़ो डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि मृतका रातू के सिमलिया निवासी मुखिया संजय कच्छप की दूसरी पत्नी थी। मंगलवार की रात आपसी घरेलू विवाद में उसके सौतेले पुत्र शुभम कच्छप ने गला दबाकर शशि तिर्की उर्फ सोनम की हत्या कर दी। हत्या के बाद शुभम ने शव को चार पहिया वाहन से जंगल में लाकर खत्री खटंगा पतरा में छिपाने के लिए फेंक दिया था। फॉरेंसिक टीम ने जांच कर नमूने इकट्ठा किए शव मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर बेड़ो थाना प्रभारी सुजीत कुमार उरांव और रातू थाना के एसआई व सशस्त्र बल पहुंचे और स्थल का मुआयना किया।