रांची में मर्डर! राजस्व कर्मचारी को दिनदहाड़े मार दी गोली
झारखंड की राजधानी रांची में खौपनाक घटना सामने आई है। यहां के नामकुम थाना क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी नारायण मुंडा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह रांची के अरगोड़ा अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर तैनात थे।
झारखंड की राजधानी रांची में खौपनाक घटना सामने आई है। यहां के नामकुम थाना क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी नारायण मुंडा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह रांची के अरगोड़ा अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर तैनात थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी नारायण मुंडा नामकुम के तेतरी बाधवा स्कूल के पीछे रहते थे। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद नामकुम थाना पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच में जुट गई।
नहीं पता चली हत्या की वजह
राजस्व कर्मचारी की हत्या किस वजह से की गई, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हत्या के पीछे जमीन विवाद, आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण की आशंका को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल की जा रही है। हालांकि, इन संभावित कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
अपराधियों की पहचान कर रही पुलिस
पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच कर रही है। साथ ही, अपराधियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे किसी परिचित व्यक्ति की भूमिका है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस की विस्तृत जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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