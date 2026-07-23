रांची में मर्डर! तांत्रिक दोस्त को शराब पिलाकर प्लास से मार डाला
रांची के सदर थाना क्षेत्र की खोरहाटोली में अपराधियों ने एक युवक को प्लास से मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने वारदात को मंगलवार की देर रात उस समय अंजाम दिया, जब युवक अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन कर रहा था। मृतक रमेश ठाकुर तपोवन कॉलोनी के रहने वाले थे।
रांची के सदर थाना क्षेत्र की खोरहाटोली में अपराधियों ने एक युवक को प्लास से मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने वारदात को मंगलवार की देर रात उस समय अंजाम दिया, जब युवक अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन कर रहा था। मृतक रमेश ठाकुर तपोवन कॉलोनी के रहने वाले थे। वह पेशे से तांत्रिक भी थे। मामले में सदर थाने की पुलिस ने मृतक के चार दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
जानकारी के अनुसार, शंकर ठाकुर का एक मकान खोरहाटोली में है। उस मकान में रमेश प्रतिदिन खुद सोया करते थे। हालांकि, उनका परिवार तपोवन कॉलोनी रहता है। रोज की तरह मंगलवार को भी रमेश ठाकुर तपोवन स्थित अपने घर से खाना खाने के बाद रात में सोने के लिए खोरहाटोली मकान में गए थे। बुधवार की सुबह मकान में मौजूद रेंटरों ने देखा कि शंकर अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके सिर से खून बह रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम शव को अपने कब्जे में लिया और रिम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। कमरे से पुलिस की टीम ने प्लास, शराब की बोतल समेत अन्य चीजें बरामद कीं।
हिरासत में लिए गए चार दोस्तों से हो रही पूछताछ
जांच में पता चला कि रमेश ठाकुर की दोस्तों के साथ रमेश का किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी क्रम में दोस्तों ने उसे प्लास से सिर पर मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर सभी मौके से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने शंकर के चार दोस्तों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला कि कमरे में रमेश के अलावा कोई अन्य लोग भी मौजूद थे। पुलिस ने उस मकान में रहने वाले किरायेदार से पूछताछ की। पता चला कि रमेश पहले जमीन का कारोबार से जुड़े हुए थे। पुलिस जमीन विवाद की बिंदु पर भी जांच कर रही है।
जांच में अब तक
● तात्कालिक विवाद : शराब पीने के दौरान दोस्तों के साथ हुआ आपसी झगड़ा या कहासुनी।
● जमीन विवाद : चूंकि मृतक पूर्व में जमीन के कारोबार में शामिल थे, इसलिए रंजिश के कोण से भी जांच की जा रही है।
● किरायेदार के बयान से पुष्टि कि रात में कमरे में रमेश के साथ अन्य लोग थे। कमरे से प्लास, शराब की बोतलें आदि बरामद।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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