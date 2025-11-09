Hindustan Hindi News
झारखंड में खौफनाक मर्डर! वृद्धा को पत्थर से कुचलकर मार डाला

Sun, 9 Nov 2025 07:41 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
झारखंड में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गुदड़ी में आपसी विवाद में वृद्धा की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार शाम की है जब वृद्धा हाट से अपने घर लौट रही थी। हत्या के बाद आरोपी ने थाने जाकर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। गुलीकेरा गांव के रायदा वनग्राम टोला में हुई इस वारदात में वृद्धा की बेटी की जान भागने से बची।

जानकारी के मुताबिक,70 वर्षीया टुकनी लोमगा शुक्रवार शाम को लोढ़ाई के साप्ताहिक हाट से अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी। रायदा वनग्राम जाने वाले पगडंडियों के पास गोमेया होरो ने उसकी पत्थर से कूचकर हत्याकर दी। इस दौरान टुकनी की की बेटी बचाव करने के लिए सामने आई, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला करने का प्रयास किया तो वह मौके से भागकर दूसरे गांव में रिश्तेदार के यहां शरण लेकर अपनी जान बचाई। घटना को अंजाम देते हाट से लौट रहे कई ग्रामीणों ने देखा।

इसके बाद घटना की जानकरी शुक्रवार रात को दी। पुलिस महिला की बेटी को थाना बुलाकर उसका बयान दर्ज करने का प्रयास कर रही है। बयान दर्ज होने के बाद हत्या के कारण का खुलासा होगा। इधर, हत्या के आरोपी ने शनिवार को गुदड़ी थाने में सरेंडर कर दिया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
