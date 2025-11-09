झारखंड में खौफनाक मर्डर! वृद्धा को पत्थर से कुचलकर मार डाला

संक्षेप: झारखंड में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गुदड़ी में आपसी विवाद में वृद्धा की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार शाम की है जब वृद्धा हाट से अपने घर लौट रही थी।

झारखंड में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गुदड़ी में आपसी विवाद में वृद्धा की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार शाम की है जब वृद्धा हाट से अपने घर लौट रही थी। हत्या के बाद आरोपी ने थाने जाकर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। गुलीकेरा गांव के रायदा वनग्राम टोला में हुई इस वारदात में वृद्धा की बेटी की जान भागने से बची।

जानकारी के मुताबिक,70 वर्षीया टुकनी लोमगा शुक्रवार शाम को लोढ़ाई के साप्ताहिक हाट से अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी। रायदा वनग्राम जाने वाले पगडंडियों के पास गोमेया होरो ने उसकी पत्थर से कूचकर हत्याकर दी। इस दौरान टुकनी की की बेटी बचाव करने के लिए सामने आई, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला करने का प्रयास किया तो वह मौके से भागकर दूसरे गांव में रिश्तेदार के यहां शरण लेकर अपनी जान बचाई। घटना को अंजाम देते हाट से लौट रहे कई ग्रामीणों ने देखा।