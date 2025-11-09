झारखंड में खौफनाक मर्डर! बच्ची की हत्या कर कुएं में फेंक दिया शव

संक्षेप: झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पलामू जिले के चैनपुर चैनपुर थाना क्षेत्र के कोशियारा गांव में 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची की हत्या की घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है।

झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पलामू जिले के चैनपुर चैनपुर थाना क्षेत्र के कोशियारा गांव में 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची की हत्या की घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है। कोशियारा गांव के रहने वाले एक शख्स की बेटी दो दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। रविवार की सुबह में उसका शव गांव के एक कुएं से बरामद किया गया। परिजनों की आशंका है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने बच्ची की बेरहमी से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही मेदिनीनगर के एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। डाग स्क्वॉड को बुला लिया गया है। रांची से फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया है।