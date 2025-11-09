Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़murder in jharkhand 10 year old girl child killed
झारखंड में खौफनाक मर्डर! बच्ची की हत्या कर कुएं में फेंक दिया शव

झारखंड में खौफनाक मर्डर! बच्ची की हत्या कर कुएं में फेंक दिया शव

संक्षेप: झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पलामू जिले के चैनपुर चैनपुर थाना क्षेत्र के कोशियारा गांव में 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची की हत्या की घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है।

Sun, 9 Nov 2025 01:27 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
share Share
Follow Us on

झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पलामू जिले के चैनपुर चैनपुर थाना क्षेत्र के कोशियारा गांव में 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची की हत्या की घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है। कोशियारा गांव के रहने वाले एक शख्स की बेटी दो दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। रविवार की सुबह में उसका शव गांव के एक कुएं से बरामद किया गया। परिजनों की आशंका है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने बच्ची की बेरहमी से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना की जानकारी मिलते ही मेदिनीनगर के एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। डाग स्क्वॉड को बुला लिया गया है। रांची से फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया है।

घटना की सूचना पर डालटनगंज के विधायक आलोक चौरसिया भी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह घिनौनी और निंदनीय वारदात है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विधायक ने प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अपराधियों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए मिसाल बने। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और कहा कि भगवान मासूम की आत्मा को शांति दें तथा परिवार को यह असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।