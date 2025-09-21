murder in chaibasa youth killed by crushing with stone चाईबासा में खौफनाक मर्डर! युवक को पत्थर से कूंचकर मार डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़murder in chaibasa youth killed by crushing with stone

चाईबासा में खौफनाक मर्डर! युवक को पत्थर से कूंचकर मार डाला

चाईबासा में मुफस्सिल अंतर्गत उलीहातु गांव में 45 साल के विष्णु भौंज को पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति के द्वारा हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गांव में मनसा पूजा का विसर्जन जुलूस शाम को निकाला हुआ था।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चाईबासाSun, 21 Sep 2025 08:04 AM
share Share
Follow Us on
चाईबासा में खौफनाक मर्डर! युवक को पत्थर से कूंचकर मार डाला

चाईबासा में मुफस्सिल अंतर्गत उलीहातु गांव में 45 वर्षीय विष्णु भौंज को पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति के द्वारा हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गांव में मनसा पूजा का विसर्जन जुलूस शाम को निकाला हुआ था। इस दौरान जुलूस में गांव के सभी लोग शामिल थे। गाड़ी हटाने को लेकर मृतक विष्णु भौंज और सचिन बिरूली के बीच विवाद हो गया था। दोनों को समझा बुझाकर कर शांत किया गया।

सभी विसर्जन जुलूस आगे चले गए। सचिन बिरूली ने विष्णु भौंज को बहला फुसलाकर अपने पीने के लिए ले गया। गांव के आगे रानी तालाब के पास ले जाकर मारपीट किया और एक बड़ा पत्थर से कुचल से कुचल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे ग्रामीणों ने घटना स्थल से उठाकर देर रात में सदर अस्पताल लाया। जहां चिकित्सकों मृत घोषित कर दिया। शनिवार को पुलिस को शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इघर पुलिस ने सचिन बिरूली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि विसर्जन जुलूस में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था,सभी लोग दोनों को समझा बुझा दिया ऐ।इस के बाद नशे में घुत सचिन बिरूली ने विष्णु भौंज गांव से बाहर रानी तालाब के पास ले जाकर पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। विष्णु भौंज की पत्नी पदमनी भौंज के बयान पर सचिन बिरूली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

टोकलो थाना क्षेत्र के किमिरदा गांव के के पास स्थित जंगल में अज्ञात 35 वर्षीय महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने महिला के सर को बुरी तरह से पत्थर से कूच दिया है। इससे महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।

वहीं शव को देखने से पता चल रहा है कि महिला की एक-दो दिन पूर्व हत्या की गई है।शनिवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने जंगल में महिला की लाश देखा। इसके बाद ग्रामीण व स्थानीय चौकीदार द्वारा इसकी सूचना टोकलो पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को बरामद किया। इधर, पुलिस ने कई गांवों के मुंडा एवं ग्रामीणों को बुलाकर महिला की पहचान कराने की कोशिश की। लेकिन अब तक महिला की पहचान नहीं हो पायी है। टोकलो पुलिस ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में महिला की शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे शीतगृह में रखवा दिया है।

टोकलो के थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव ने बताया कि महिला की पहचान की काफी कोशिश की गई लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अज्ञात महिला की पहचान में जुटी हुई है। साथ ही अज्ञात अपराधियों की धर-पकड़ के लिए क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है।