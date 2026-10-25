बोकारो में मर्डर! रिटायर्ड BSL कर्मी की पत्थर से कूचकर हत्या; लूट का किया था विरोध

झारखंड के बोकारो में खौफनाक घटना सामने आई है। हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर नौ में शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉकर 70 वर्षीय सेवानिवृत्त बीएसएल के कर्मी भरत सिंह की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई।

झारखंड के बोकारो में खौफनाक घटना सामने आई है। हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर नौ में शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉकर 70 वर्षीय सेवानिवृत्त बीएसएल के कर्मी भरत सिंह की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई। नशे के लिए पैसे नहीं देने और मोबाइल छीनने का विरोध करने पर पंकज साव ने बड़े पत्थर से उनके सिर के पिछले हिस्से पर वार कर दिया। घटना में भरत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी उनका मोबाइल लेकर फरार हो गया।

पुलिस ने घटना के महज दो घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त पत्थर और मोबाइल बरामद किए गए। सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने हरला थाने में प्रेस वार्ता कर कहा कि जांच में नशे की जरूरत पूरी करने और छिनतई के विरोध को हत्या का कारण पाया गया है। मृतक के बेटे अशोक सिंह की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। घटना शनिवार सुबह 5.15 बजे सेक्टर नौ के स्ट्रीट चार और पांच के बीच हुई। भरत सिंह से पैसे मांगने के बाद आरोपी ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर पत्थर से उनके सिर पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उनपर भी हमला कर दिया। तीन लोगों को मामूली चोटें आईं। सूचना पर इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम पहुंचे। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर वैशाली मोड़ मैदान के पास स्ट्रीट 36 के मोड़ पर उसे दबोच लिया।

डायन के आरोप में महिला की पीटकर हत्या,दो धराए बंदगांव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। चार लोगों ने शुक्रवार रात इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस ने उनके नाम का खुलासा नहीं किया है। घटना कोलजोमरो गांव की है, महिला की पहचान 46 वर्षीय महिला रेंदाई सुंबरुई के रूप में हुई है।जानकारी के अनुसार, कोलजोमरो के साधु चरण संबरूई की पत्नी रेंदाई सुंबरुई शुक्रवार रात घर में सो रही थीं। रात के 12 बजे चार आरोपी घर में घुसे और उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वारदात के बाद सभी फरार हो गए। शनिवार सुबह परिजनों ने महिला का खून से लथपथ शव देखा, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अभियान चला कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

गाली देने से मना करने पर पड़ोसी ने वृद्ध को पीटा, मौत बलियापुर-सिंदरी मार्ग स्थित सरिसाकुड़ी आरएंडआर कॉलोनी में गाली-गलौज का विरोध करने पर पड़ोसी की पिटाई से घायल 50 वर्षीय किसन मल्लिक की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने रांची के ओरमांझी स्थित जयराम अस्पताल में शनिवार सुबह करीब छह बजे दम तोड़ दिया। शव कॉलोनी पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त हो गया।सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया। मृतक की पत्नी सावित्री देवी के फर्दबयान पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी राजेश राणा उर्फ राजेश महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पत्नी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब चार बजे आरोपी शराब के नशे में धुत होकर घर के पास गाली-गलौज कर रहा था। किसन मल्लिक ने जब उसे मना किया, तो वह उग्र हो गया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।