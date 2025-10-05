murder in adityapur man killed daughter in laws brother आदित्यपुर में मर्डर! ससुर ने बहू के भाई को चाकू से गोदकर मार डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़murder in adityapur man killed daughter in laws brother

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, आदित्यपुरSun, 5 Oct 2025 07:09 AM
झारखंड के आदित्यपुर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहा बहन घर आये भाई की आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गयी। हत्या का आरोप बहन के ससुर पर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना गम्हरिया लाल बिल्डिंग की आदर्शनगर कॉलोनी की है। मृतक पुटुस कुमार बिहार के नालंदा का रहने वाला था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

बताया जाता है कि पुटुस कुमार (34 वर्ष) अपनी बहन रिशु कुमारी से मिलने आदित्यपुर आया था। वह पहले अपने बड़े भाई के गृहप्रवेश में आया। उसके बाद गुरुवार रात 9 बजे बहन रिशु से मिलने उसके घर गया। इस दौरान रिशु के ससुर दशरथ प्रसाद और उसके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी। तभी दशरथ प्रसाद ने चाकू से उसपर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे परिजन टीएमएच ले गये, जहां इलाज के दौरान दूसरे दिन शुक्रवार को मौत हो गयी। पुलिस ने मृतक की बहन के बयान पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी ससुर को जेल भेज दिया है। जानकारी हो कि दो साल पहले गम्हरिया आदर्शनगर निवासी दशरथ प्रसाद के पुत्र का विवाह नालंदा जिला अंतर्गत देवरिया गांव के जगदीश प्रसाद की पुत्री रिशु कुमारी के साथ हुआ था।

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

पारिवारिक विवाद में हुई इस हत्या की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। अचानक क्या हुआ कि दशरथ प्रसाद अपने ही पुत्र के साले पर जानलेवा हमला कर दिया। एसपी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गयी है।

आदित्यपुर के थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि पारिवारिक विवाद में यह घटना घटी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, इस घटना में और कौन-कौन शामिल हैं इसकी जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।