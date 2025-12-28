रांची में 70 हजार मालिक नहीं चुका रहे टैक्स, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान; जानिए पूरी बात

संक्षेप: एक अनुमान के अनुसार करीब 70,000 से ज्यादा संपत्ति मालिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने में चूक कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 2 करोड़ रुपए राजस्व का घाटा हुआ। धनबाद में ये आंकड़ा करीब 40 हजार पार है।

राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में झारखंड सरकार जनवरी माह से बड़ी पहल शुरू करने जा रही है। राज्य के तीन नगर निकायो यथा-रांची, धनबाद और गिरिडीह में नगर विकास विभाग संपत्ति के सर्वे का काम शुरू करेगा। यह फैसला इसी साल अप्रैल माह में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया था।

धनबाद में 40 हजार मालिक नहीं चुका रहे टैक्स धनबाद नगर निगम को 40 हजार से अधिक मकान मालिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये वे होल्डिंग धारक हैं, जिनका नाम पोर्टल में है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मामला खाली जमीन का है। इसी तरह गिरिडीह नगर निगम में भी हजारों घर ऐसे हैं, जो संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं। हाल ही में गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 2200 वैसे होल्डिंग धारकों को नोटिस जारी किया गया है, जिन पर लगभग 80 लाख का टैक्स बकाया है।

रांची में 70 हजार मालिक नहीं चुका रहे टैक्स निकाय क्षेत्र में हजारों करदाता संपत्ति कर नहीं दे रहे हैं। रांची नगर निगम की बात करें तो क्षेत्र में लगभग 2.10 लाख आवास हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रांची नगर निगम के पास कुल 81,320 करदाताओं द्वारा ही संपत्ति कर का भुगतान किया गया है। यह कुल 39.34 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली है। एक अनुमान के अनुसार करीब 70,000 से ज्यादा संपत्ति मालिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने में चूक कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 2 करोड़ रुपए राजस्व का घाटा हुआ।

सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान इस फैसले के तहत उपरोक्त निकायों में स्थित संपत्ति कर के लिए सटीक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए संपत्तियों के जीआईएस सर्वे एवं मैंपिग का काम होगा। इस कार्य से तीन नगर निकायों को अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से राजस्व संग्रह करने और इससे जुड़ी योजना को बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में मंत्री ने कहा था कि इस तकनीकी पहल से न केवल प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आने वाले नए मकानों की पहचान में मदद मिलेगी, बल्कि इससे कर संग्रह की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

शहरी क्षेत्रों में आवास के रेगुलराइजेशन (अनियमित निर्माणों को वैध करने) की प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकारें कई कदम उठा रही हैं। इसमें पीएम आवास योजना (पीएमएयू-यू) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) वर्गों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। इसके साथ ही शहर के बढ़ते फैलाव को नियमित करते हुए मौजूदा बस्तियों के घनत्व को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।