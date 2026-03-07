Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मंईयां सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, महिलाओं के खातों में भेजे गए 2500 रुपए

Mar 07, 2026 02:20 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इसमें रांची की 3 लाख 87 हजार महिलाओं को पैसे भेजे गए हैं।

मंईयां सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, महिलाओं के खातों में भेजे गए 2500 रुपए

झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना तहत रांची जिले में लाभुकों को फरवरी माह की सम्मान राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना के तहत जिले की कुल 3 लाख 87 हजार 174 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी ) के माध्यम से 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 96 करोड़ 79 लाख 35 हजार रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इससे पहले लाभुकों के बीच योजना अंतर्गत जनवरी महीने की सम्मान राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। और अब फरवरी महीने की मंईयां सम्मान योजना का पैसा लाभार्थियों के खातों में भेज दिया गया है। इस तरह रांची के अलग-अलग प्रखंड और शहरी इलाकों में रहने वाले महिलाओं के खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

फरवरी महीने में अलग-अलग प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में भुगतान

अनगड़ा – 16,607 लाभुक

अरगोड़ा शहरी क्षेत्र – 12956 लाभुक

बड़गाईं शहरी क्षेत्र – 9,495 लाभुक

बेड़ो – 20,496 लाभुक

बुंडू– 8,438 लाभुक

बुंडू नगर पंचायत – 3,487 लाभुक

बुढ़मू – 17737 लाभुक

चान्हो – 19,673 लाभुक

हेहल शहरी क्षेत्र – 15,191 लाभुक

इटकी – 10,301 लाभुक

कांके – 31,443 लाभुक

कांके शहरी क्षेत्र – 1,309 लाभुक

खलारी – 9,529 लाभुक

लापुंग – 11,301 लाभुक

मांडर– 22,984 लाभुक

नगड़ी – 17747 लाभुक

नगड़ी शहरी क्षेत्र – 8058 लाभुक

नामकुम – 17777 लाभुक

नामकुम शहरी क्षेत्र – 9389 लाभुक

ओरमांझी – 18,092 लाभुक

राहे – 9,519 लाभुक

रातू – 18,476 लाभुक

सिल्ली – 21,045 लाभुक

सोनाहातू – 13,018 लाभुक

तमाड़ – 18,420 लाभुक

सदर शहरी क्षेत्र – 24,686 लाभुक

ये भी पढ़ें:नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा सारंडा
ये भी पढ़ें:आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, इन जिलों में होगी बारिश; पूरे हफ्ते का हाल
ये भी पढ़ें:झारखंड में तेज म्यूजिक बजाने पर बवाल, एक की हत्या; 3 लोगों पर हथियारों से हमला

बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद महिलाओं के खातों में 2500 रुपए हर महीने भेजे जाएंगे। सरकार बनने के बाद से महिलाओं के खातों में लगातार मंईयां सम्मान योजना के पैसे भेजे जा रहे हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।