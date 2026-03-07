मंईयां सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, महिलाओं के खातों में भेजे गए 2500 रुपए
मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इसमें रांची की 3 लाख 87 हजार महिलाओं को पैसे भेजे गए हैं।
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना तहत रांची जिले में लाभुकों को फरवरी माह की सम्मान राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना के तहत जिले की कुल 3 लाख 87 हजार 174 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी ) के माध्यम से 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 96 करोड़ 79 लाख 35 हजार रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।
इससे पहले लाभुकों के बीच योजना अंतर्गत जनवरी महीने की सम्मान राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। और अब फरवरी महीने की मंईयां सम्मान योजना का पैसा लाभार्थियों के खातों में भेज दिया गया है। इस तरह रांची के अलग-अलग प्रखंड और शहरी इलाकों में रहने वाले महिलाओं के खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
फरवरी महीने में अलग-अलग प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में भुगतान
अनगड़ा – 16,607 लाभुक
अरगोड़ा शहरी क्षेत्र – 12956 लाभुक
बड़गाईं शहरी क्षेत्र – 9,495 लाभुक
बेड़ो – 20,496 लाभुक
बुंडू– 8,438 लाभुक
बुंडू नगर पंचायत – 3,487 लाभुक
बुढ़मू – 17737 लाभुक
चान्हो – 19,673 लाभुक
हेहल शहरी क्षेत्र – 15,191 लाभुक
इटकी – 10,301 लाभुक
कांके – 31,443 लाभुक
कांके शहरी क्षेत्र – 1,309 लाभुक
खलारी – 9,529 लाभुक
लापुंग – 11,301 लाभुक
मांडर– 22,984 लाभुक
नगड़ी – 17747 लाभुक
नगड़ी शहरी क्षेत्र – 8058 लाभुक
नामकुम – 17777 लाभुक
नामकुम शहरी क्षेत्र – 9389 लाभुक
ओरमांझी – 18,092 लाभुक
राहे – 9,519 लाभुक
रातू – 18,476 लाभुक
सिल्ली – 21,045 लाभुक
सोनाहातू – 13,018 लाभुक
तमाड़ – 18,420 लाभुक
सदर शहरी क्षेत्र – 24,686 लाभुक
बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद महिलाओं के खातों में 2500 रुपए हर महीने भेजे जाएंगे। सरकार बनने के बाद से महिलाओं के खातों में लगातार मंईयां सम्मान योजना के पैसे भेजे जा रहे हैं।
