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सांसद की हत्या कर छाती पर चढ़ मनाया था जश्न, कौन है नरसंहार करने वाली खूंखार नक्सली शकुंतला महतो?

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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खूंखार नक्सली शकुंतला महतो ने सरेंडर कर दिया है। शकुंतला ने जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो की हत्या कर उनकी छाती पर चढ़कर जश्न मनाया था। आइए जानते हैं कौन है शकुंतला महतो उर्फ पुष्पा।

सांसद की हत्या कर छाती पर चढ़ मनाया था जश्न, कौन है नरसंहार करने वाली खूंखार नक्सली शकुंतला महतो?

गुरुवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के फुटबॉल मैदान खूनी इतिहास फिर से ताजा हो गया। कोलकाता की लालबाजार पुलिस के सामने खूंखार नक्सली शकुंतला उर्फ पुष्पा ने सरेंडर कर दिया। शकुंतला जमशेदपुर के तत्कालीन सांसद सुनील महतो की हत्या की आरोपी है। शकुंतला के सरेंडर के साथ ही नक्सल के आतंक का एक और खूंखार अध्याय खत्म हो गया। आइए जानते हैं शकुंतला के नक्सल इतिहास के सबसे खूंखार नरसंहार की पूरी कहानी।

साल 2004 के मार्च की दोपहर पूर्व सिंहभूम के बाकुरिया गांव के मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के तत्कालीन सांसद सुनली महतो पहुंचे। सुनील महतो जब फुटबॉल मैदान में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत से खुश सुनील महतो का नहीं पता था कि इसके कुछ देर बाद ही उन्हें और उनकी सुरक्षा में लगे गार्ड को गोलियों से भून दिया जाएगा। थोड़ी ही देर में वो हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फुटबॉल मैच के बीच में ही कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में तत्कालीन सांसद सुनील महतो समेत उनके दो बॉडीगार्ड और एक जेएमएम नेता की मौत हो गई। अचानक हुई गोलीबारी के बाद चारो ओर अफरा-तफरी मच गई और पूरी भीड़ फुटबॉल मैदान के बाहर भाग गई। अंत में मैदान में हमलावरों के साथ बचीं चार लाशें और उनके शरीर से खून के फव्वारे निकल रहे थे।

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शकुंतला ने सीने पर चढ़ मनाया था जश्न

जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो को गोलियों से छलनी करने के बाद नक्सली शकुंतला ने वीभत्स जश्न मनाया था। शकुंतला ने जश्न मनाने के लिए शरीर से निकलने वाले खून के फव्वारों के बीच सांसद की छाती पर चढ़कर जश्न मनाया। शकुंतला ने इस जश्न को उस घटना का बदला बताया, जब पूर्वी सिंहभूम के लांगो गांव में गांव वालों ने 11 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने 11 साथियों की मौत का जिम्मेदारी शकुंतला, जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो को माना और बदला लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान फुटबॉल मैच में उसने नक्सल इतिहास के सबसे वीभत्स बदले में से एक घटना को अंजाम दिया, जिसमें चार लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई।

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कौन है शकुंतला उर्फ पुष्पा

शकुंतला पश्चिम बंगाल के झारग्राम के बेलपहाड़ी के एक गांव की रहने वाली है। 10 साल की उम्र में पुष्पा ने नक्सली संगठन जॉइन किया तो फिर मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान शकुंतला ने कभी वर्षा तो कभी परी जैसे नामों का सहारा लेकर आतंक मचाया और पुलिस की नाक में दम कर दिया। शकुंतला की जिंदगी तब बदली, जब साल 2005 में उसकी मुलाकात झारग्राम के स्क्वाड कमांडर अतुल महतो से हुई। दोनों के बीच प्रेम पनपा और साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद लगातार नक्सली घटनाओं में शामिल रही और अब कोलकाता पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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