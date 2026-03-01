Hindustan Hindi News
झारखंड निकाय चुनाव में बागियों के आगे सांसद और विधायक भी हुए चित, अपने प्रत्याशियों को नहीं दिला पाए जीत

Mar 01, 2026 08:06 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में निकाय चुनावों का रिजल्ट आ गया है। भाजपा के सांसद, विधायक भी अपने इलाके में अपने दलों के समर्थित प्रत्याशियों की किलेबंदी बचाने में नामाक रहे। हजारीबाग में भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद के होने के बावजूद भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुरेश चंद्रवंशी तीसरे नंबर पर रहे।

झारखंड में भाजपा के सांसद, विधायक भी अपने इलाके में अपने दलों के समर्थित प्रत्याशियों की किलेबंदी बचाने में नामाक रहे। हजारीबाग में भाजपा सांसद मनीष जायसवाल औ विधायक प्रदीप प्रसाद के होने के बावजूद भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुरेश चंद्रवंशी तीसरे नंबर पर रहे। वहीं रामगढ़ नगर पंचायत में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस समर्थित कुसुमलता कुमारी ने जीत दर्ज की। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू से सांसद हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र के गिरिडीह नगर निगम पर झामुमो ने जीत दर्ज की, वहीं फुसरो नगर परिषद सीट कांग्रेस समर्थित निर्मला देवी के खाते में आयी।

जमशेदपुर में क्या हाल

जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो के अधीन आने वाले मानगो नगर निकाय में भाजपा हारी ही। साथ ही उसने जुगसलाई, चाकूलिया के अध्यक्ष पद भी गंवा दिए, वहीं कपाली नगर परिषद में भी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के क्षेत्र में पड़ने वाले देवघर नगर निगम में भाजपा समर्थित रीता चौरसिया को हराकर झामुमो के रवि कुमार राउत ने पहली बार देवघर मेयर की सीट जीती। मधुपुर भी भाजपा के खाते से निकल गई, इस बार इस सीट पर दरक्शां परवीन की जीत हुई। गोड्डा नगर परिषद में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। पाकुड़ में भाजपा की बागी शबरी पाल व जामताड़ा में अध्यक्ष पद भाजपा की बागी आशा देवी ने जीता। कोडरमा नगर पंचायत भी भाजपा के सांसद व विधायक पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिता नहीं पाए, भाजपा ने केवल डोमचांच नगर पंचायत में जीत दर्ज की।

आदित्यपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद को लेकर सरगर्मी तेज

आदित्यपुर नगर निगम चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब डिप्टी मेयर पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नव निर्वाचित वार्ड पार्षदों द्वारा डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना है। ऐसे में संभावित उम्मीदवारों ने अभी से समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में वार्ड संख्या 18 से निर्वाचित पार्षद अंकुर सिंह सबसे आगे नजर आ रहे हैं। शनिवार को उन्होंने दिन भर नव निर्वाचित पार्षदों से फोन पर संपर्क साधा। अंकुर सिंह पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भतीजे हैं तथा उनके पिता स्व. प्रवीण सिंह क्षेत्र के चर्चित समाजसेवी रहे हैं। पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें डिप्टी मेयर पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें आधिकारिक रूप से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा भी तेज है।

इधर, निगम चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की हार ने समीकरण बदल दिए हैं। रीता श्रीवास्तव, अमित सिंह उर्फ बॉबी सिंह, पुरेंद्र नारायण सिंह और बीरेंद्र यादव जैसे नामचीन चेहरे पार्षद चुनाव में पराजित हो चुके हैं। डिप्टी मेयर पद के संभावित दावेदारों में पूर्व मेयर विनोद श्रीवास्तव की पुत्रवधू अमृता श्रीवास्तव, वार्ड संख्या 14 की पार्षद सुनीता बेरा, वार्ड संख्या 23 के पार्षद अवधेश सिंह तथा वार्ड संख्या 30 से पुरेंद्र नारायण सिंह को हराकर विजयी हुए सुधीर चौधरी का नाम भी चर्चा में है। सभी संभावित उम्मीदवार अपने-अपने स्तर से नव निर्वाचित पार्षदों से संपर्क साध रहे हैं। आगामी दिनों में समर्थन को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होने की संभावना है। निगम में डिप्टी मेयर पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब और तेज होने वाली हैं।

Mohammad Azam

Mohammad Azam

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

Jharkhand News
