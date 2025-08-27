SIR के खिलाफ झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव, स्पीकर ने किया पारित

झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने सदन में बहुमत का हवाला देते हुए ‘स्वीकृत और पारित’ घोषित किया।

झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने सदन में बहुमत का हवाला देते हुए ‘स्वीकृत और पारित’ घोषित किया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती ही देश की एकता की गारंटी है, लेकिन बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया गरीब और वंचित तबके को मताधिकार से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश है। लाखों गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

यह प्रस्ताव उसी अन्यायपूर्ण प्रक्रिया का विरोध करता है। इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के बीच सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचे, तो विपक्षी भाजपा विधायक भी वेल में उतरकर सूर्या हांसदा हत्याकांड, शिक्षा-चिकित्सा संस्थानों के राजनीतिकरण और राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप के मुद्दे उठाते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी।

कर दिया। प्रश्नकाल बाधित रहने के बाद 12:10 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव लाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हेमंत सरकार लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा करने वाली सरकार है, और इस मुद्दे पर सदन से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा।