मोतिहारी में बेची गई दुमका की 14 साल की लड़की बरामद, 3 महिला समेत 4 गिरफ्तार

संक्षेप: दुमका की एक 14 वर्षीया नाबालिग को पुलिस ने बिहार के मोतिहारी से सकुशल बरामद कर लिया है, जिसे सिलाई सीखने के बहाने घर से ले जाकर सरैयाहाट और गोड्डा की तीन महिलाओं ने 80 हजार रुपये में बेच दिया था।

बिहार के मोतिहारी जिले में बेची गई दुमका की 14 वर्षीया नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया।पूरे मामले में तीन महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नाबालिग सरैयाहाट की रहने वाली है। वह एक माह से लापता थी। खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिली तो दादा ने छह दिसंबर को लिखित आवेदन दिया।

दादा ने आवेदन में कहा कि उनकी पोती एक माह पूर्व सिलाई-बुनाई सिखने की बात कहकर घर से निकली, पर घर नहीं लौटी। जांच में पुलिस को पता चला कि वह बिहार के मुजफ्फरपुर में है। थाना प्रभारी ने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी। फिर थाना प्रभारी ने टीम गठित की। नाबालिग की खोजबीन में मुजफ्फरपुर के लिए पुलिस टीम रवाना हुई। इस बीच छह दिसंबर की रात दादा थाने आए और बताया कि उनकी पोती को 80 हजार में सरैयाहाट के मरकुंडा गांव की चुड़की देवी, बाबुडीह गांव की पार्वती देवी, गोड्डा के बकसरा की पिंकी देवी उर्फ प्रियंका देवी ने बिहार के मोतिहारी के सगहरी गांव के अरुण सिंह को बेच दिया है। फिर मुजफ्फरपुर निकली पुलिस टीम को सूचना दी गई।