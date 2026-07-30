मां को कुल्हाड़ी से मार डाला, छोटे भाई की चापड़ से काटकर हत्या; रांची में एक दिन में 2 मर्डर

रांची में एक दिन में दो हत्या का मामला सामने आया है। यहां के चुतरूडीह में मां की हत्या कर दी गई, जबकि हटिया कॉलोनी में छोटे भाई की चापड़ से काटकर हत्या कर दी गई।

रांची के चुतरूडीह गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि नंदलाल महतो ने अपनी 69 साल की मां भोला देवी की कुल्हाड़ी से हमला कर मंगलवार रात हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, घटना के समय आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी मां से कहासुनी हो गई। गुस्से में आरोपी ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे भोला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी बुधवार सुबह ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसी तरह हटिया कॉलोनी में भी एक युवक की चापड़ से काटकर हत्या कर दी गई।

घटना की सूचना मिलते ही बुधवार सुबह राहे थाना प्रभारी अभिषेक कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अक्सर घरेलू विवाद को लेकर पत्नी से झगड़ा करता था। आरोपी के तीन बेटियां और एक बेटा हैं। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि पुलिस ने हत्या के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होने की बात कही है।

जमीन विवाद में छोटे भाई की चापड़ से काटकर की हत्या रांची के हटिया रेलवे कॉलोनी स्थित सोलंकी में एक युवक की चापड़ से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात को युवक के बड़े भाई ने मंगलवार की देर रात अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बड़े और छोटे भाई के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक का नाम आकाश उरांव (26) है और वह हटिया रेलवे कॉलोनी स्थित झोपड़ पट्टी में रहता था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जगन्नाथपुर थाना की पुलिस ने आरोपी सूरज उरांव को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, आकाश और उसके बड़े भाई सूरज उरांव के बीच मंगलवार की दोपहर जमीन की बिक्री को लेकर विवाद हुआ। दोनों की मां ने समझा-बुझाकर शांत कराया। इसी दौरान मां धनिया तिर्की ने सूरज उरांव को अपने साथ क्वार्टर में लेकर आ गई। रात में उसे खाना भी दिया, लेकिन सूरज खाना नहीं खाया। कुछ देर बाद सूरज घर से चापड़ लेकर निकला और दौड़ते हुए छोटे भाई आकाश के घर में पहुंच गया। रात करीब दस बजे आकाश अपनी पत्नी के साथ घर में सोया हुआ था। सूरज ने दरवाजा को लात से मारकर खोला और चापड़ से आकाश पर हमला किया। उसके जबड़ा, चेहरा और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किया। हालांकि, आकाश की पत्नी ने आरोपी को रोकने का प्रयास भी किया। मगर, आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर बुधवार को रिम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामले में आकाश की मां धनिया तिर्की के बयान पर सूरज के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया है।