कुएं में मिली दो लाशें, एक साथ बंधी थीं मां-बेटी; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

कुएं में मिली दो लाशें, एक साथ बंधी थीं मां-बेटी; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संक्षेप:

देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के पंदनबेहरा गांव में शनिवार को मां और उसकी मासूम बेटी का शव एक कुएं से बरामद किया गया। मामले में मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

Jan 04, 2026 07:09 am IST
देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के पंदनबेहरा गांव में शनिवार को मां और उसकी मासूम बेटी का शव एक कुएं से बरामद किया गया। मामले में मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने घटना के बाबत थाना में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि गुड़िया के ससुरालवालों ने साजिश के तहत मां-बेटी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव कुएं में फेंक दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बांका जिला अंतर्गत जयपुर थाना क्षेत्र के इंदोडीह गांव निवासी बृजमोहन यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी गुड़िया देवी की शादी वर्ष 2023 में विष्णु यादव से की थी।

शादी के कुछ दिनों तक सबकुछ सामान्य रहा। उस दौरान गुड़िया ने एक पुत्री पीहू को जन्म दिया, लेकिन बाद में गुड़िया के पति, सास-ससुर और देवर दहेज में चारपहिया वाहन और चार लाख रुपए नकद की मांग करने लगे। मृतका के पिता के अनुसार दहेज की मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका। आए दिन पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था और पति गुड़िया को जान से मारने की धमकी देता था। आरोप है कि शुक्रवार रात ससुरालवालों ने गुड़िया के साथ मारपीट करने के बाद घर से भगा दिया। उसी बीच शनिवार की सुबह खोजबीन के दौरान गांव के बहियार अवस्थित एक कुएं में मां-बेटी का शव ग्रामीणों ने देखा। उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुड़िया के मायके पक्ष के लोगों को दी। खबर मिलते ही मायके पक्ष के दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जसीडीह थाना को घटना की सूचना दी। सूचना पर एसआई विजय कुमार और एएसआई अनीश कुमार सिंह पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने पाया कि गुड़िया के शरीर से एक साल की बेटी बंधी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।

