मां ने 3 बेटियों के साथ कर लिया सुसाइड, चारों की मौत

झारखंड के जमशेदपुर से के पड़ोसी इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गालूडीह और पटमदा से सटे पश्चिम बंगाल के लतापाड़ा गांव में मां और तीन बेटियों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मां पिया गोराई की उम्र 30 साल है। तीनों बेटियां बैशाखी गोराई 13 साल, पल्लवी गोराई 10 साल और सौरवी गोराई 6 साल की हैं। घटना गुरुवार रात की है, जबकि जहर खाने का खुलासा शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद हुआ। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुरुलिया जिला पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू की। सभी पुरुलिया के बांदोवान के लतापाड़ा निवासी हैं। पिया के पति आनंद गोराई गुरुवार सुबह जमशेदपुर के बिरसानगर में सब्जी बेचने गए थे। देर रात घर लौटे तो पत्नी और तीनों बेटियों को बेहोशी की हालत में पाया। आनंद ने सूचना पड़ोसियों को दी। चारों को रात 11 बजे सीएचसी पहुंचाया गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया। चारों ने रात को मूढ़ी और पकौड़ी खाई थी। थाना प्रभारी शेख मोंताज ने बताया कि इस बारे में जांच जारी है।