झारखंड में शादी से लौट रहे मां-बेटे की एक्सीडेंट में मौत, लोको पायलट को गोली मारकर हत्या
इसी दौरान निर्मल सिंह ढाबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक हाईवा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। झारखंड के जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों ने एक लोको पायलट की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी।
झारखंड के हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डेमोटांड़ में देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के दो अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि रांची बीआईटी निवासी एक ही परिवार पटना में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। इसी दौरान निर्मल सिंह ढाबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक हाईवा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
हादसे में चंदन कुमार और उनकी मां विद्या देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, चंदन कुमार की पत्नी अंकिता देवी और उनके पिता महावीर प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को पहले शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया।
मृतक के पड़ोसी विशाल कुमार के अनुसार, परिवार देर रात समारोह से लौट रहा था और आशंका जताई जा रही है कि चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। साथ ही, वाहन की तेज रफ्तार भी दुर्घटना की एक वजह मानी जा रही है। मुफस्सिल थाना प्रभारी रौशन कुमार ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।
झारखंड के बोकारो में लोको पायलट की गोली मारकर हत्या
झारखंड के जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों ने एक लोको पायलट की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जी.के. गौतम को रात करीब 12:30 बजे दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने करीब से गोली मार दी। अधिकारी ने बताया कि बिहार के रहने वाले लोको पायलट को पास के रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
एसपी (शहर) ललित मीणा ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच से जमीन विवाद के कारण हत्या होने की आशंका है, हालांकि सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। एसपी ने कहा, "हम मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं।"
दोनों घटनाओं ने झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क हादसों में लगातार बढ़ती मौतें और आपराधिक वारदातें लोगों में डर का माहौल बना रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने और सड़कों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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