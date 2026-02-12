झारखंड में मां और 6 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या, रेप की आशंका; खून से सनी मिलीं लाशें
झारखंड के दुमका के सदर इंस्पेक्टर के कार्यालय के पीछे से मां और उसकी छह साल की बेटी के शव बरामद होने से शहर में सनसनी फैल गई है। दोनों के शवों की पहचान नहीं हो पाई है। दोहरे हत्या कांड की यह घटना मंगलवार को देर रात की है।
प्रथम दृष्टया में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद दोनों मां और बेटी की गला दबाकर हत्या कर देने की आशंका जताई जा रही है। दोनों के नाक और मुंह से खून निकले हुए थे। दोनों के कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे। सदर इंस्पेक्टर का कार्यालय दुमका शहर के वीर कुंवर सिंह चौक समीप है। यह चौक काफी व्यस्तम है। देर रात तक लोगों की भीड़-भाड़ लगी रहती है। इंस्पेक्टर कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर एक मॉल भी है। पुलिस का मानना है कि दोनों की हत्या करने के बाद शवों को इंस्पेक्टर कार्यालय के पीछे लाकर फेंक दिया गया।
इधर दूसरे मामले में साहिबगंज थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में 14 साल के आयुष कुमार की हत्या उसकी सगी मां ने अपने कथित प्रेमी की मदद से गला दबाकर कर दी थी। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए बीते सात फरवरी की रात को दोनों मिलकर बालक का शव को घर के पीछे स्थित तालाब किनारे झाड़ी में फेंक दिया था, ताकि इसे दुर्घटना का रूप दिया जा सके।
इस मामले में मृतक की मां समेत दो आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उपरोक्त जानकारी एसडीपीओ नितिन कुमार खंडेलवाल ने बुधवार को यहां पत्रकार सम्मेलन में दी है। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में मृतक बालक के पिता हेमंत साहा की शिकायत पर बरहड़वा थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला मीनू देवी (33) व भांजा रोहित साहा (30)के बीच पिछले दो साल से अवैध संबंध था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें