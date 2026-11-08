कैंसर पीड़ित बेटी को छोड़ गई मां, झारखंड हाईकोर्ट ने माना क्रूरता
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने पिंकी कुमारी की प्रथम अपील पर पांच नवंबर को फैसला सुनाया। जमशेदपुर फैमिली कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को पति रवि कुमार की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद का आदेश दिया था।
जिस उम्र में बच्ची को मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इलाज के लिए उसे मुंबई तक ले जाना पड़ा, लेकिन पति का आरोप था कि पत्नी न तो इलाज के दौरान साथ रही और न ही बच्ची की देखभाल की। सात माह की बेटी को छोड़कर मायके गई पत्नी फिर पति के पास नहीं लौटी। करीब 18 साल पुराने इस वैवाहिक विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी की तलाक के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने बीमार बच्ची की देखभाल नहीं करने और लंबे समय तक पति से अलग रहने को वैवाहिक क्रूरता और परित्याग के दायरे में माना। हालांकि, पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में मिलने वाले 10 हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिए।
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने पिंकी कुमारी की प्रथम अपील पर पांच नवंबर को फैसला सुनाया। जमशेदपुर फैमिली कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को पति रवि कुमार की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद का आदेश दिया था। पत्नी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सात माह की बच्ची को छोड़कर चली गई थी
मामले के अनुसार, पिंकी कुमारी और रवि कुमार की शादी 23 नवंबर 2008 को हुई थी। शादी के बाद दोनों जमशेदपुर में रहने लगे। इस दौरान उनकी एक बेटी हुई, लेकिन कम उम्र में ही बच्ची कैंसर से पीड़ित हो गई। पति के अनुसार, बच्ची के इलाज के लिए उसे मुंबई ले जाना पड़ा, लेकिन पत्नी इलाज के दौरान साथ नहीं गई। पति ने पत्नी पर बच्ची के साथ मारपीट करने, सर्दियों में उसे ठंडे पानी में डालने और एक बार बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। पत्नी ने इन आरोपों से सहमति नहीं जताई थी।
आरोपों का स्पष्ट खंडन नहीं करना पड़ा भारी
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पत्नी ने अपने लिखित जवाब में पति की ओर से लगाए गए आरोपों का स्पष्ट और बिंदुवार खंडन नहीं किया था। इस पर अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) का हवाला दिया। खंडपीठ ने कहा कि किसी आरोप का अस्पष्ट या टालमटोल वाला जवाब प्रभावी खंडन नहीं माना जा सकता।
जिन तथ्यों का स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया गया हो, उन्हें स्वीकार किया हुआ माना जा सकता है। अदालत ने पत्नी की गवाही का भी उल्लेख किया। इसमें उसने स्वीकार किया था कि बेटी सात माह की थी, तभी वह मायके चली गई थी। इसके बाद पति से उसका कोई संपर्क नहीं रहा।
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