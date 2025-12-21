झारखंड के एक दर्जन से ज्यादा IPS अधिकारियों का होगा प्रमोशन, देखें लिस्ट

संक्षेप: झारखंड के एक दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने पर सहमति बन गई है। मुख्य सचिव अनिवाश कुमार की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रोन्नत होने वाले अफसरों के नाम पर मुहर लग गई है।

झारखंड के एक दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति देने पर सहमति बन गई है। मुख्य सचिव अनिवाश कुमार की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रोन्नत होने वाले अफसरों के नाम पर मुहर लग गई। अक्तूबर में राज्य पुलिस मुख्यालय ने एसपी से लेकर आईजी रैंक के अफसरों की सूची राज्य के गृह विभाग को भेजी थी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी अफसरों के एसीआर के साथ उनकी प्रोन्नति की अनुशंसा की थी। इसके आधार पर प्रोन्नति समिति की बैठक हुई। आईजी रैंक से 2001 बैच के अफसर मनोज कौशिक की प्रोन्नति एडीजी रैंक में होगी। मनोज फिलहाल आईजी सीआईडी व रांची जोनल आईजी के प्रभार में हैं।

वहीं, 2008 बैच के अफसरों को डीआईजी से आईजी में प्रोन्नति देने व 2012 बैच के अफसरों को एसपी से डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। एसीआर कंप्लीट नहीं होने की वजह से दो साल से प्रोन्नति से वंचित रहीं 2010 बैच की आईपीएस कुसुम पुनिया को भी डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी जाएगी। 2013 बैच के अफसरों को भी सीनियर सलेक्शन ग्रेड देने की अनुशंसा की गई है। जिन अफसरों की तैनाती केंद्र में है, उन्हें परफार्मा प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया है।

कौन-कौन किस रैंक में होंगे प्रोन्नत ● एडीजी रैंक: मनोज कौशिक, आईपीएस 2001 बैच।

● आईजी रैंक: 2008 बैच के आईपीएस अनीश गुप्ता, एम तमिलवानन और अजय लिंडा। केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर तैनात अनीश गुप्ता और एम तमिलवानन को परफार्मा प्रोन्नति मिलेगी।

● डीआईजी रैंक: 2012 बैच के आईपीएस किशोर कौशल, अखिलेश बी वरियर, अंजनी कुमार झा, मो अर्शी, आनंद प्रकाश। अखिलेश बी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे में उन्हें परफार्मा प्रोन्नति मिलेगी। आईपीएस कुसुम पुनिया।