500 से अधिक कोयला अफसरों का प्रमोशन, 2.80 लाख तक नया पैकेज; आदेश कब से लागू
कोल इंडिया ने ई-5 ग्रेड के पांच सौ से अधिक प्रबंधकों को ई-6 ग्रेड वरीय प्रबंधक बनाया गया है। 500 से अधिक कोयला अफसरों को प्रमोशन मिला है। सैलरी 2.80 से ज्यादा की गई है।
झारखंड में कोल सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने एक बड़ा प्रोन्नति आदेश जारी करते हुए 500 से अधिक अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया है। इस फैसले के तहत ई-5 ग्रेड के अधिकारियों को ई-6 ग्रेड (वरिष्ठ प्रबंधक) में प्रमोट किया गया है, जिससे कंपनी के भीतर बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे।
530 से अधिक अधिकारियों को प्रमोशन
जारी आदेश के मुताबिक कुल लगभग 530 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। इसमें भारत कोल लिमिटेड समेत कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं।
सबसे ज्यादा प्रमोशन माइनिंग (प्रथम श्रेणी) के 153 प्रबंधकों को मिला है। सबसे ज्यादा प्रमोशन माइनिंग (प्रथम श्रेणी) के 153 प्रबंधकों को मिला है, जबकि उत्खनन (51), वित्त (53), मानव संसाधन (78), सिविल (28), इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल (35) और 45 डॉक्टरों को भी वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही विधि, सेल्स एवं मार्केटिंग, जनसंपर्क, सर्वे, माइनिंग, सिस्टम और जियोलॉजी जैसे विभागों के अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है।
नया वेतनमान और जिम्मेदारियां
प्रमोशन के बाद ये अधिकारी अब ₹1.20 लाख से ₹2.80 लाख के पे-स्केल में आ गए हैं। यह बदलाव न सिर्फ वेतन वृद्धि लाएगा बल्कि उनकी जिम्मेदारियों और प्रशासनिक अधिकारों में भी बड़ा इजाफा करेगा।
प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी
इस आदेश की एक अहम बात यह है कि कई अधिकारियों का इंटर-कंपनी ट्रांसफर भी किया गया है। यानी प्रमोशन के साथ ही उन्हें कोल इंडिया की अलग-अलग अनुषंगी कंपनियों में नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। इससे पूरे संगठन में बड़े स्तर पर मानव संसाधन का पुनर्गठन होगा।
कब से लागू होगा आदेश?
आदेश के अनुसार पदोन्नति जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि, अधिकारियों को वित्तीय लाभ तब मिलेगा जब वे नई जगह पर रिपोर्ट कर वास्तविक रूप से उच्च पद का कार्यभार संभालेंगे। अधिकारियों की नई तैनाती और कार्यभार संबंधित अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी (चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर) द्वारा तय किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन