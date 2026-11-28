झारखंड के 31 हजार से ज्यादा परिवारों को तोहफा, मिल गया अपना घर, किया गृह प्रवेश
राज्य सरकार की अलग-अलग आवास योजनाओं से लाभान्वित परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंपने का अभियान जोर-शोर से चलाया गया। बीते 17 नवंबर से 27 नवंबर तक चले इस विशेष अभियान के दौरान राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 31,945 परिवारों को अपने सपनों का आशियाना मिला।
झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा-2026 के तहत राज्य सरकार की अलग-अलग आवास योजनाओं से लाभान्वित परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंपने का अभियान जोर-शोर से चलाया गया। बीते 17 नवंबर से 27 नवंबर तक चले इस विशेष अभियान के दौरान राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 31,945 परिवारों को अपने सपनों का आशियाना मिला। इन परिवारों ने अपने नवनिर्मित पक्के घरों में गृह प्रवेश किया।
ग्रामीण विकास मंत्री की समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार पखवाड़े के शुरुआती दिनों में गृह प्रवेश की रफ्तार काफी तेज रही। 17 नवंबर को 3,590, 18 नवंबर को 3,596 और 19 नवंबर को 3,829 परिवारों को नए घर मिले। अभियान का चरम 20 नवंबर को देखने को मिला, जब एक ही दिन में राज्यभर में सर्वाधिक 4,581 लाभुकों ने गृह प्रवेश किया। इसके बाद 21 नवंबर को 3,695, 22 नवंबर को 1,912, 23 नवंबर को 3,058, 24 नवंबर को 1,787, 25 नवंबर को 2,518, 26 नवंबर को 2,026 और अंतिम दिन 27 नवंबर को 1,351 परिवारों को पक्का आवास सौंपा गया।
किस जिले में कितनों को मिला घर
जिला — परिवारों की संख्या
पलामू — 5,356
साहेबगंज — 3,019
रांची — 2,738
गढ़वा — 2,494
दुमका — 2,158
गिरिडीह — 1,764
प. सिंहभूम — 1,518
धनबाद — 1,503
हजारीबाग — 1,389
देवघर — 1,332
चतरा — 1,060
लोहरदगा — 405
गृह प्रवेश — प्रखंड
सरायकेला-खरसावां — 927
बोकारो — 812
जामताड़ा — 745
सिमडेगा — 748
कोडरमा — 646
पूर्वी सिंहभूम — 518
गोड्डा — 517
गुमला — 516
लातेहार — 454
खूंटी — 411
रामगढ़ — 398
राज्य का कुल: 31,945 परिवार
17 लाख कामगारों निबंधन, 1.6 लाख का प्लेसमेंट
हेमंत सोरेन सरकार शनिवार को अपने कार्यकाल के दो वर्ष (28 नवंबर 2024 से वर्तमान तक) पूरे कर लिए। इस अवधि में राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण कार्यों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, असंगठित और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन एवं सहायता योजनाओं का दायरा बढ़ा है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत करीब 1.6 लाख युवाओं के प्लेसमेंट किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्तूबर तक 51,365 लाभुकों पर 37.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। औजार सहायता, साइकिल सहायता और मातृत्व प्रसुविधा योजनाओं में सबसे अधिक लाभुक रहे। झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 2024-25 में 2,84,218 और 2025-26 में 4,57,329 श्रमिकों का निबंधन हुआ।
बोर्ड ने 2024-25 में 1,67,636 लाभुकों पर 109.23 करोड़ और 2025-26 में 3,19,422 लाभुकों पर 206.41 करोड़ रुपये खर्च किए। मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति योजना में लाभुक 58,101 से बढ़कर 1,29,099 हो गए।
प्रवासी श्रमिकों को मिला लाभ
अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु या अपंगता के मामलों में 2024-25 में 222 और 2025-26 में 309 श्रमिकों के परिजनों को करीब 5 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी गई। विदेश में हादसों में मारे गए 4 और 8 श्रमिकों के आश्रितों को क्रमशः 20 लाख और 40 लाख रुपये दिए गए। बाल श्रम के मोर्चे पर 2024-25 में 153 और 2025-26 में 87 बच्चे मुक्त कराए गए, जिनमें से क्रमशः 71 और 24 का स्कूलों में नामांकन हुआ।
639 रोजगार मेले लगे, आईटीआई को स्वीकृति
दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला और भर्ती कैंपों के जरिए दो वर्षों में 639 आयोजन हुए, जिनमें 29,451 आवेदकों का चयन हुआ। राज्य के 79 आईटीआई में सत्र 2025-26-27 में 14,892 स्वीकृत सीटों के विरुद्ध 12,368 नामांकन हुए। 17 आईटीआई में ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर जैसे छह नए दौर के ट्रेड शुरू किए गए हैं। तीन नए आईटीआई (हरिहरगंज, नाला, पथरगामा) को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री सारथी योजना की चार उप-योजनाओं में 3,09,366 युवाओं का नामांकन हुआ। योजना के तहत 50 से अधिक संगठनों के साथ एमओयू हुए, 20 सीट का कॉल सेंटर शुरू हुआ और लगभग 484 टूल किट बांटी गईं। जनवरी 2026 में रांची में ‘झारखंड कौशल उत्कर्ष 2026’ का आयोजन हुआ।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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