300 वर्ग मीटर से बड़े भवनों की होगी फायर सेफ्टी की जांच, रांची नगर निगम ने दिया निर्देश
रांची की 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के भवनों की फायर सेफ्टी की जांच की जाएगी। इसको लेकर रांची नगर निगम के आयुक्त ने आदेश दिया है।
रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने मंगलवार को नगर निवेशक और सहायक नगर निवेशकों को अनाधिकृत निर्माणाधीन भवनों, गिफ्ट डीड भूमि पर अतिक्रमण, सेट बैक क्षेत्र के उल्लंघन और पार्किंग नियमों के अनुपालन को लेकर शहर में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए।
नगर आयुक्त ने इनकी माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन स्वामियों व बिल्डरों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। दरअसल, मंगलवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निवेशक शाखा की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान शहर में हो रहे अनाधिकृत निर्माण, गिफ्ट डीड भूमि की स्थिति, सेट बैक एरिया, पार्किंग व्यवस्था और बिल्डिंग बायलॉज के अनुपालन की समीक्षा की गई।
नगर आयुक्त ने क्या कहा
नगर आयुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत भवन में फायर सेफ्टी व्यवस्था और 300 स्क्वॉयर मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कार्यशीलता की जांच की जाए। बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि रांची को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित व योजनाबद्ध शहर के रूप में विकसित करना निगम की प्राथमिकता है। इसके लिए भवन निर्माण से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में उप नगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू, कार्यपालक अभियंता-सह-नगर निवेशक, सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता व अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।
नगर आयुक्त का कर्मियों को पांच कड़े निर्देश
1. गिफ्ट डीड भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
2. व्यावसायिक भवनों द्वारा गिफ्ट डीड भूमि पर अस्थायी प्रचार-प्रसार बोर्ड या अन्य किसी प्रकार की संरचना का निर्माण न किया जाए।
3. पार्किंग स्थलों का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किए जाने या गिफ्ट डीड भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने की स्थिति में संबंधित बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाए।
4. भवन नक्शे के अनुरूप पार्किंग स्थल पर मार्किंग सुनिश्चित करें।
5. अगर पारित नक्शे में सैटबैक में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो नो पार्किंग का बोर्ड अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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