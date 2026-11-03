JPSC घोटाले के मास्टरमाइंड के खाते में जमा थे 3.89 करोड़, CID की चार्जशीट में खुलासा
सीआईडी ने बताया है कि ये राशि उसके ज्ञात आय के स्रोत से काफी अधिक है। अभय तिवारी के ईसीएएफ खाता में 2024 में 19.96 लाख, वर्ष 2025 में 81.49 लाख से अधिक तथा साल 2026 में 19 जुलाई तक 19.73 लाख से अधिक जमा हुए थे। पैसे मुख्य रूप से जमा एसीएफ, एफआरओ व 14 में जेपीएससी पीटी के समय हुए थे।
जेपीएससी की परीक्षा में अनियमितता के मास्टरमाइंड अभय तिवारी के खातों में 3.89 करोड़ की राशि जमा थी। सीआईडी की चार्जशीट में जिक्र है कि अभय के ईसीएएफ खाता (2024-26): में लगभग 1.21 करोड़, एसबीआई एकाउंट में साल 2019 से लेकर 23 के बीच 1.21 करोड़ से अधिक, दूसरे सीबीआई खाता में साल 2026 में 4.66 लाख से अधिक, पार्टनर उमेश के साथ सागर पैलेस के आईडीएफसी खाता में 2022-2023 में 33.10 लाख से अधिक और प्रकाश रेसिडेंसी के एकाउंट में 2021-2024 में 94.49 लाख से अधिक जमा हुए थे।
सीआईडी ने बताया है कि ये राशि उसके ज्ञात आय के स्रोत से काफी अधिक है। चार्जशीट के अनुसार, अभय तिवारी के ईसीएएफ खाता में 2024 में 19.96 लाख, वर्ष 2025 में 81.49 लाख से अधिक तथा साल 2026 में 19 जुलाई तक 19.73 लाख से अधिक जमा हुए थे। पैसे मुख्य रूप से जमा एसीएफ, एफआरओ व 14 में जेपीएससी पीटी के समय हुए थे। इसे परीक्षा में उगाही का संकेत माना गया है। चार्जशीट के अनुसार, अभय ने एजेंट लालू यादव से तीन बार में 1,40,000 रुपए जमा कराए थे। वहीं, साले सौरभ की फार्म सान्वी सप्लाई एंड सर्विस से सितंबर से नवंबर 2025 के बीच नियमित राशि आई है। सीआईडी को इस मामले में सौरभ की भी तलाश है।
टीडीपीएल से था अभय तिवारी का पहले से गठजोड़
सीआईडी के अनुसार, अभय को टीडीपीएल ने मार्केटिंग मैनेजर का परिचय पत्र जारी किया था। यह लालपुर स्थित आवास-सह-कार्यालय से जब्त सूची में बरामद हुआ। लखनऊ स्थित पंजीकृत कार्यालय से उसका मूल ऑथराइजेशन लेटर भी मिला। आरोप है कि वह टीडीपीएल का स्थानीय लिंक था और अभ्यर्थियों व एजेंटों के बीच कड़ी का काम करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि रांची में टीडीपीएल के आवास-सह-कार्यालय का किराया अभय के खाते से भुगतान हुआ। मई से नवंबर 2025 के बीच कुल 2.20 लाख चुकाए गए। टीडीपीएल कर्मियों मो उस्मान, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार को उसके खाते से रकम भेजी गई।
निजी सहायक को भी पास करवाया जेपीएससी
जांच में बताया गया कि अभय के निजी सहायक अरविंद कुमार ने 14वीं जेपीएससी पीटी में पेपर-1 में 85 और पेपर-2 में 87 प्रश्न हल कर 292 अंक पाए। मुख्य परीक्षा में उसने सिर्फ 12 और 35 प्रश्न किए। सीसीटीवी फुटेज में कई अभ्यर्थी ओएमआर भरते नहीं दिखे, फिर भी उनकी ओएमआर में 91-92 उत्तर पाए गए। 14वीं जेपीएससी पीटी के 13 सफल अभ्यर्थियों की मोबाइल सीडीआर में अभियुक्त आरोप के नंबरों से संपर्क की पुष्टि हुई है।
कईयों से लेनदेन की पुष्टि
जांच में यह बात सामने आयी है कि अभय ने अपने अकाउंट से अपने दोस्त व एजेंट आदित्य पांडे को 1 लाख भेजा था। इसके साथी रवि शंकर कुमार के साथ भी लेनदेन हुआ था। उमेश कुमार और बुद्धेश्वर भगत के जरिए 11 अभ्यर्थियों से मिली करीब 1 करोड़ की रकम अभय के कहने पर सौरभ पांडेय को दी गई। यही 11 अभ्यर्थी बाद में पीटी में सफल हुए। सीजीएल मामले में हर अभ्यर्थी से कथित तौर पर 12 लाख लिए गए।
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