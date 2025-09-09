More than 100 slums were demolished in bulldozer action in Ranchi, CPI(ML) protested रांची में गरजा बुलडोजर, 100 से अधिक झुग्गियां तोड़ी गईं, भाकपा माले ने किया विरोध, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची में गरजा बुलडोजर, 100 से अधिक झुग्गियां तोड़ी गईं, भाकपा माले ने किया विरोध

भाकपा माले की रांची नगर कमेटी के सुहैल अंसारी ने इसे गलत कहा है। उन्होंने कहा रांची के हटिया में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर 30-40 वर्षों से रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर 100 से अधिक घरों को तोड़ना गलत है।

Ratan Gupta वार्ता, रांचीTue, 9 Sep 2025 06:12 PM
झारखंड की राजधानी रांची में 100 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन का मामला सामने आया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) ने इसका विरोध करते हुए रोष प्रकट किया है। भाकपा माले की रांची नगर कमेटी के सुहैल अंसारी ने इसे गलत कहा है। उन्होंने कहा रांची के हटिया में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर 30-40 वर्षों से रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर 100 से अधिक घरों को तोड़ना गलत है।

भाकपा माले ने कहा कि रांची राज्य की राजधानी है और रोजगार की संभावनाओं से भरा शहर है इसलिए विभिन्न जिलों से लोग सुनहरे भविष्य की तलाश में यहां आते हैं। इनमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, घरेलू काम करने वाली महिलाएं, निर्माण मजदूरों और सफाई कर्मियों के लिए ये झुग्गियां जीवन का आधार हैं, उनके बिना वैकल्पिक रहने की व्यवस्था किए बुलडोजर चलाना अनुचित है।

भाकपा माले ने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों के घर उजड़े हैं, उनके लिए तुरंत रहने की व्यवस्था की जाए। साथ ही, जहां ये झुग्गियां थीं, वहां की सड़क, बिजली, पानी और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं पुनः बहाल कराई जाएं।

भाकपा माले ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नफरती एजेंडे को बाबूलाल मरांडी बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के विधानसभा क्षेत्र में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई, जिसमें सैकड़ों लोग बेघर हुए लेकिन भाजपा ने ध्यान नहीं दिया। भाजपा केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित कर रही है। भाकपा माले रांची नगर कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो उनका आंदोलन और तेज होगा।

