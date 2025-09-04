more than 100 illegal strucures will be demolished in ranchi with bulldozer soon रांची के इस इलाके में गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएं सैकड़ों घर; क्या है वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़more than 100 illegal strucures will be demolished in ranchi with bulldozer soon

रांची के इस इलाके में गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएं सैकड़ों घर; क्या है वजह

रांची की एचईसी आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी है। जिला प्रशासन की मदद से जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान सैकड़ों अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 4 Sep 2025 07:11 AM
रांची की एचईसी आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी है। जिला प्रशासन की मदद से जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। एचईसी प्रबंधन ने सभी को नोटिस देकर सात दिनों में सैकड़ों अवैध निर्माण हटाने को कहा है। इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

जानकारी के अनुसार, एचईसी में पहले प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हरमू बाईपास, विवेकानंद मंदिर से जगन्नाथपुर मार्ग, सेक्टर वन एवं अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे से अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कॉलोनी के बाजारों और अंदर से भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। प्रबंधन ने नोटिस जारी कर अवैध निर्माण, संरचना, गुमटी, ठेला-खोमचा, साइन बोर्ड, होर्डिंग हटाने को कहा है। यदि अतिक्रमणकारी सात दिनों में खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस दौरान पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी।

कच्चे निर्माण पक्के, दो मंजिला अवैध भवन बन गए

एचईसी कॉलोनी के अंदर भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए गए हैं। शुरू में बांस-बल्ली से घेर कर कच्चा निर्माण किया गया। लेकिन, अब पक्का निर्माण कर लिया गया है। जिन स्थानों पर पक्के निर्माण थे, उसके ऊपर दो मंजिला निर्माण तक कर लिया गया है। इसकी शिकायत आम लोगों ने भी की है। लेकिन नगर प्रशासन विभाग ने कोई सख्त कार्रवाई अब तक नहीं की है।

एचईसी की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री हो रही

गौरतलब हो कि एचईसी कॉलोनी की जमीन की अवैध तरीके से खरीद और बिक्री हो रही है। जानकारी के अनुसार, जमीन दलाल एचईसी कॉलोनी और कॉलोनी से सटे बाहरी इलाकों की जमीन की बिक्री कर रहे हैं। एचईसी प्रबंधन की ओर से जमीन खरीद-फरोख्त करने वालों के नाम के साथ संबंधित थानों में शिकायत की है, लेकिन थाना स्तर से अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।