Hindi Newsझारखंड न्यूज़more government jobs on news yearin jharkhand promise hemant soren
नए साल में मिलेंगी ज्यादा नौकरियां, झारखंड में होंगी कई भर्तियां; हेमंत सोरेन का वादा

नए साल में मिलेंगी ज्यादा नौकरियां, झारखंड में होंगी कई भर्तियां; हेमंत सोरेन का वादा

संक्षेप:

Dec 31, 2025 07:31 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभ्यर्थियों को नए साल के तोहफे के रूप में नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। सरकार सबसे पहले उन पदों पर नौकरी दे रही हैं, जो राज्य के लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। नए साल में नौकरियों के नए अवसर और दरवाजे खुलेंगे। अलग-अलग विभागों और पदों पर कई चरणों में नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को मोरहाबादी मैदान रांची में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (सीजीएल) के 1910 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि सीजीएल परीक्षा को लेकर कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। जब नेक इरादा हो तो कोई भी समस्या आए, समाधान निकल ही जाता है। जेएसएससी के पदाधिकारियों के लिए सीजीएल तो चुनौती रहा ही, विरोधी भी इसमें अवसर तलाशते रहे। सरकार ने न्यायालय में सही बात रखी, जिस कारण समारोह में नियुक्ति पत्र पा रहे अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान है। इन्हें नया साल का उपहार दिया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि नौजवानों का सहयोग-विश्वास बना रहा, जिस वजह से सरकार फिर से सत्ता में आई। सरकार ने लंबी लकीर खींच नौजवानों को अपना अंग बनाया है। बीते माह नौ हजार से ज्यादा को नियुक्ति सौंपा, क्योंकि सरकार कहने नहीं, करने में विश्वास रखती है। हमें राज्य को इस काबिल बनाना है कि नए अधिकारियों की तरह उनके अलग-बगल वाले भी प्रेरित हों।

अधिकारियों की कार्यशैली से बनती है सरकार की छवि

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की छवि अधिकारियों की कार्यशैली से बनती व बिगड़ती है। इनसे ही राज्य की दिशा व दशा भी बदलती है। जो अभ्यर्थी चुन कर आएं हैं, उनमें कई गरीब परिवार से हैं। परिवार के संघर्षों को भूलिएगा नहीं। जैसे आपका समय बदला, वैसे ही जो गरीब हैं, उनका भी समय बदलेगा।

राज्य को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, नई रफ्तार दिखेगी

सीएम ने कहा कि जल्द राज्य में नई रफ्तार दिखेगी। इसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। कहा, लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष होता है। दोनों के सकारात्मक रुख से विकास तय होता है, पर झारखंड से सौतेला व्यवहार होता है। हजारों करोड़ केंद्र के पास बकाया है। पैसे नहीं मिल रहे पर योजना का नाम बदला जा रहा है।

Jharkhand News
