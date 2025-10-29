झारखंड में कहर बरपाएगा मोंथा तूफान! 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

संक्षेप: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर झारखंड में भी दिख रहा है। तूफान के कारण रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

Jharkhand Weather Forecast: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर झारखंड में भी दिख रहा है। तूफान के कारण रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक रांची समेत 19 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इधर, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भी सभी जिलों के डीसी को सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिया है। बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

इस मामले की जानकारी देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जनहानि या क्षति को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तत्काल बैठक बुलाकर संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को संभावित रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पहले से तैनात करने की योजना बनाई जाए। बिजली, संचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को रुकावट से बचाने के लिए दुरुस्त और सक्रिय रखने का निर्देश मंत्री ने दिया है। मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। प्रशासन सभी जिलों में मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार, काम में लगा हुआ है।

रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, मंगलवार को मोंथा आंध्र के तटवर्ती इलाकों से टकराकर उत्तर-पश्चिम में बढ़ रहा है। इससे अगले तीन दिनों में तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। मोंथा तूफान का असर झारखंड में प्रभाव एक अक्टूबर तक रह सकता है। मोंथा तूफान के कारण तेज बारिश होने से तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान नीचे जाने पर लोगों को ठंड का एहसास होगा और ठंड का आगमन हो जाएगा। जैसे-जैसे अक्टूबर बीतेगा और नवंबर आएगा। तापमान में और तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी।