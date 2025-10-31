झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन इन जिलों में होगी बारिश

संक्षेप: चक्रवातीय तूफान मोंथा अब कमजोर पड़ गया है। रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गुरुवार को भी रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक बारिश होती रहेगी।

Jharkhand Weather Forecast: चक्रवातीय तूफान मोंथा अब कमजोर पड़ गया है। रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गुरुवार को भी रुक-रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी राजधानी समेत आसपास के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि, कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार से रांची समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से मौसम साफ होने की संभावना जतायी है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तूफान अब विदर्भ के पूर्वी हिस्से और छत्तीसगढ़ के ऊपर कायम है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में बढ़ते हुए कमजोर हो रहा है। इससे झारखंड से सटे छतीसगढ़ की सीमा पर स्थित झारखंड के जिलों समेत रांची और आसपास के जिलों में हल्की बारिश होगी। जबकि, संताल और कोल्हान में शनिवार को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। सबसे अधिक बारिश पश्चिम सिंहभूम में 75 मिमी हुई। रांची में 12.2 मिमी बारिश हुई। दिन में एक-दो बार धूप भी निकली। रांची का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री रहा। यह पिछले 24 घंटे की तुलना में करीब 1.4 डिग्री अधिक रहा।