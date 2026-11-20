रांची के बंद पड़े घर में मिला युवक का 30 दिन पुराना शव, सिर धड़ से था अलग, पुलिस कर रही पहचान
रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार स्थित न्यू स्वर्णरेखा नगर में गुरुवार को एक बंद मकान के परिसर से करीब एक महीने पुराना शव बरामद किया गया। शव पुरुष का है और उसकी उम्र लगभग 25 से 28 साल आंकी गई है। शव का सिर धड़ से अलग था।
रांची केनामकुम थाना क्षेत्र के जोरार स्थित न्यू स्वर्णरेखा नगर में गुरुवार को एक बंद मकान के परिसर से करीब एक महीने पुराना शव बरामद किया गया। शव पुरुष का है और उसकी उम्र लगभग 25 से 28 वर्ष आंकी गई है। शव का सिर धड़ से अलग था। सूचना मिलने पर डीएसपी मुख्यालय-वन अमर कुमार पांडेय और नामकुम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल नदी किनारे स्थित है और आसपास आबादी भी कम है। इस कारण शव पड़े रहने के बावजूद किसी को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।
गुरुवार सुबह एक स्थानीय युवक अपने घर की छत पर लगी सब्जी तोड़ने के लिए चढ़ा था। इसी दौरान उसे दुर्गंध महसूस हुई। वह परिसर में पहुंचा तो शव देखकर घबरा गया। इसके बाद उसने आसपास के लोगों को सूचना दी और डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को बुलाया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। डीएसपी अमर कुमार पांडेय ने बताया कि शव का मांस पूरी तरह सड़ चुका है और सिर्फ कंकाल बचा है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृतक का सिर काटा गया है या फांसी लगाने के बाद लंबे समय तक शव पड़े रहने से सड़कर अलग हो गया है। पुलिस दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक के शरीर पर जींस पैंट थी और घटनास्थल पर काले रंग की टी-शर्ट टंगी मिली।
पुलिस कर रही पहचान
पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। घटनास्थल की परिस्थितियों और एफएसएल जांच से मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कई महीनों से खाली पड़ा था मकान
मकान की मालकिन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मकान किराए पर देने के उद्देश्य से बनवाया था, लेकिन किराएदार नहीं मिलने के कारण वह खाली पड़ा था। करीब डेढ़ महीने पहले स्थानीय लोगों ने उन्हें सूचना दी थी कि परिसर का ताला तोड़कर कुछ नशेड़ी वहां जमावड़ा लगा रहे हैं। इसके बाद वह मौके पर पहुंचीं और साफ-सफाई कराकर ताला लगवा दिया था। कुछ समय बाद दोबारा ताला टूटने की जानकारी मिली तो उन्होंने फिर ताला लगवाया। इसके बाद उन्होंने मकान की ओर जाना छोड़ दिया था।
शव की पहचान के प्रयास में जुटी पुलिस
शव काफी पुराना होने के कारण मृतक के चेहरे और शरीर की पहचान करना मुश्किल हो गया है। घटनास्थल पर काले रंग की टी-शर्ट टंगी मिली, जबकि मृतक जींस पैंट पहने हुए था। युवक की उम्र करीब 25 से 28 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की जानकारी से शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पुलिस आसपास के इलाकों में भी पूछताछ कर रही है। पहचान के बाद ही मृतक के परिजनों और उसके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा सकेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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