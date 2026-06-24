झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 4 दिन बाद इन जिलों में होगी झमाझम मानसूनी बारिश
झारखंड का मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। अभी अलग-अलग जिलों हल्की मानसूनी बारिश हो रही है। 28 जून से प्रदेश के सभी जिलों तेज मानसूनी बारिश की संभावनाब बन रही है।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी समेत झारखंड में 28 जून से मानसून की गतिविधि में सुधार आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, चार दिनों बाद सुस्त व कमजोर मानसून की गतिविधि बढ़ सकती है। इससे पहले राज्य में हल्के और आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं-कहीं गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री तक बढ़ सकता है। आंशिक बादल रहने से धूप निकलेगी और इससे उमस की गर्मी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं अगले 4 दिन झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।
कहां कितनी हुई बारिश
मंगलवार को दिन में खूंटी में सर्वाधिक बारिश 32.5 मिमी बारिश हुई। सिमडेगा में 14, देवघर में 3.5, जमशेदपुर में 5 मिमी और कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हुई। जबकि, गत सोमवार से मंगलवार की सुबह तक गुमला के भरनो में सबसे अधिक 82 मिमी बारिश हुई। सिसई 76.2 मिमी, देवघर 48.3, सिमडेगा 35, बोकारो 15.5, गिरिडीह 13.4 व लातेहार में 12.5 मिमी बारिश हुई। मंगलवार को हल्के बादल के बीच धूप खिलने से राज्य के कई भागों में उमस की गर्मी रही।
रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान 6.3 डिग्री बढ़ गया। यहां अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री रहा। जबकि, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री रहा। राज्य में पलामू में सबसे अधिक गर्मी है। यहां का अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री है। यहां उमस की गर्मी सबसे ज्यादा है।
मानसून अधिकांश भागों में कायम
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में गत दो दिनों में हुई बारिश से मानसून राज्य के अधिकांश भागों पर कायम हो गया है। यह गढ़वा, पलामू के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य पर आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून का नॉर्दर्न लिमिट का ट्रफ देश के दहानू, वर्धा, रायपुर, मेदिनीनगर और मोतिहारी से होकर गुजर रहा है। अगले तीन से चार दिनों में इसके शेष हिस्सों में भी प्रवेश करने की संभावना जतायी गयी है।
किस जिले में कितना तापमान
रांची 34.7 22.4
जमशेदपुर 38.0 25.4
मेदिनीनगर 41.2 28.2
बोकारो 34.5 26.1
चाईबासा 36.8 24.0
झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के कुछ जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई। मानसून में कुछ सुधार हुआ है। राज्य में पलामू के कुछ हिस्सों और गढ़वा को छोड़कर यह पूरे राज्य में कायम हो गया है। अगले तीन से चार दिनों में पूरे झारखंड में कायम होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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