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रांची समेत झारखंड के 8 जिलों में मानसून की एंट्री, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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मानसून की एंट्री के साथ ही कई इलाकों में बारिश और तेज हवा की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ मानसून के दौरान जलभराव और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी तैयारी की जा रही है। 

रांची समेत झारखंड के 8 जिलों में मानसून की एंट्री, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी

दक्षिणी-पश्चिमी मानसून झारखंड के और आठ जिलों में प्रवेश कर चुका है। सोमवार को मानसून रांची, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के अंदर राज्य के अन्य भागों में भी इसके पहुंचने की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे और तेज हवा गरज के साथ कुछ हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। संताल के सभी जिलों समेत राज्य के कुछ हिस्सों में गत 12 जून को मानसून ने प्रवेश किया था।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून का नॉर्दर्न लिमिट देश के हरनई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रचलम, कोरापुट, फूलवनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर होते हुए गुजर रहा है। झारखंड में रविवार से सोमवार के दौरान रांची समेत राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। इसमें रांची में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं, रामगढ़ में 40 मिमी, गुमला में 25.8, लातेहार में 18.5, पश्चिमी सिंहभूम में 16.6, सिमडेगा में 16.2. पूर्वी सिंहभूम में 12.4, लोहरदगा में 6.2 समेत कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। राज्य में जून में अब तक 29.4 मिमी और रांची में 86.4 मिमी बारिश हुई है।

राज्य में अब तक बारिश

मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में अब तक 29.4 मिमी बारिश हुई है, जो की सामान्य 55.6 मिमी बारिश से 47 फीसदी कम है। सोमवार को राज्य के पश्चिम-उत्तर भाग पलामू और कोल्हान के कुछ हिस्सों में गर्मी महसूस की गई। रांची का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री आगे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के ऊपर कुछ सिस्टम अभी भी बने हुए है, लेकिन यह कमजोर है।

मौसम विभाग के रांची केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, रांची में जून में अब तक 86.4 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 57 मिमी बारिश होती है, 51 फीसदी अधिक बारिश हुई। मानसून सोमवार को राज्य के कई अन्य जिलों में भी प्रवेश कर चुका है। पिछले 24 घंटे में रांची में अच्छी बारिश हुई है। अगले पांच दिनों में मानसून अन्य हिस्सों में भी प्रवेश कर सकता है। नगर निगम के सर्वे में पाया गया कि जलजमाव के प्रमुख कारण नालियों की कमी, उनकी अपर्याप्त क्षमता, गाद का कमा प्लास्टिक एवं कचरे से अवरोध, जल निकासी आउटलेट की कमी तथा विभिन्न संरचनात्मक चाधाएं हैं। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए लगभग 70 प्रतिशत चिन्हित स्थलों पर नई नालियों के निर्माण, चौड़ीकरण और गहरीकरण की आवश्यकता बताई गई है। कार्यक्रम में महापौर रोशनी खलखो और उपमहापौर नीरज कुमार ने सामान वितरित किए।

निगम ने की शहर के 53 वार्डों में 108 जलजमाव स्थलों की पहचान

मानसून के दौरान शहरवासियों को जलजमाव की समस्या से राहत दिलाने के लिए रांची नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण, फील्ड निरीक्षण और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर शहर के 53 वार्डों में 108 संभावित जलजमाव स्थलों की पहचान की गई है। हर जगह के लिए त्वरित कार्रवाई और दीर्घकालिक समाधान की अलग-अलग कार्ययोजना बनाई गई है।

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31 स्थान संवेदनशील, 8 वार्ड अत्यधिक संवेदनशील

निगम के विश्लेषण के आधार पर वार्ड संख्या 15. 18, 19, 22, 28, 32, 48 और 49 को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा है। यहां विशेष निगरानी, नियमित निरीक्षण और त्वरित प्रतिक्रिया होगी। वार्ड 15 और 18 में 6, वार्ड 19 व 22 में 4, वार्ड 28 और 48 में 3 और वार्ड 49 में 5 संवेदनशील स्थलों की पहचान।

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11 डिसिल्टिंग पंप और 11 क्यूआरटी रहेंगी तैनात

आपात स्थिति से निपटने के लिए निगम ने 11 आधुनिक डिसिल्टिंग पंप खरीदे हैं। 11 क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) गठित की हैं। क्यूआरटी की जिम्मेदारी जलनिकासी, नालियों की सफाई, गाद हटाने, सुपर सकर मशीन संचालन, अवरोधों को हटाने, अस्थायी जल निकासी मार्ग तैयार आदि कार्य है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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