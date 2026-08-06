Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिजीत दीपके और CJP टीम से उम्मीद कर रहे थे लोग, मोहम्मद जुनैद ने कर दिया वह काम

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

अभिजीत दीपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका जैसे नेता भले ही अब तक झारखंड नहीं पहुंच पाए, लेकिन जंतर-मंतर आंदोलन में सक्रिय रहे मोहम्मद जुनैद रांची में आंदोलनकारियों की मदद में जुट गए हैं।

junaid in ranchi
मोहम्मद जुनैद रांची में आंदोलनकारियों की मदद के लिए पहुंच गए हैं।

अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दूसरे नेताओं से जिस बात की उम्मीद की जा रही थी, वह मोहम्मद जुनैद ने पूरी की है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए एक महीने तक खाने-पीने का इंतजाम करने वाले मोहम्मद जुनैद अब झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे आंदोलन का साथ देने पहुंच गए हैं। जुनैद ने कहा कि अब वह आंदोलन खत्म होने तक वहां प्रदर्शनकारियों की सेवा करेंगे।

गाजियाबाद के रहने वाले मोहम्मद जुनैद सीजेपी के जंतर-मंतर पर चले आंदोलन में बेहद चर्चित हो गए। वह प्रदर्शनकारियों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करते नजर आते थे। हालांकि, बाद में फंडिंग को लेकर उठे सवालों की वजह से वह विवादों में भी घिर गए। जुनैद ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें और परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।

ये भी पढ़ें:सौरभ दास के बंगले पर क्यों हो गया बड़ा विवाद; पुलिस-अदालत तक पहुंची बात

जंतर-मंतर की तरह यहां भी करेंगे व्यवस्था: जुनैद

मोहम्मद जुनैद गुरुवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरनास्थल पर नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘जिस तरह हम वहां (जंतर-मंतर) छात्र-छात्राओं के हित के लिए खड़े हुए थे। उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे थे। इसी तरह हम यहां भी करने का प्रयास करेंगे। हम अभी आए ही हैं, चीजों को देखते हैं समझते हैं और प्रयास यहां भी जारी रखेंगे। छात्रों के साथ जो जेपीएएसी में अन्याय हुआ है उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इन्हें मान लिया जाए।’

सीजेपी की बैठक में नहीं शामिल किए गए जुनैद

जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन में अहम किरदार रहे मोहम्मद जुनैद को सीजेपी ने अपनी कोर टीम में शामिल नहीं किया है। जुनैद के रांची पहुंचने के बाद यह साफ हो गया कि वह छत्रपति संभाजीनगर में चल रही कोर कमिटी की बैठक में नहीं बुलाए गए हैं, जहां अभिजीत दीपके की अगुआई में प्रमुख सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जा रही है।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक राहुल गांधी के हाथ तोड़ना चाहते थे अनशन, कहा- जवाब ही नहीं मिला

अभिजीत दीपके और सीजेपी से हो रही झारखंड जाने की मांग

मोहम्मद जुनैद ऐसे समय पर रांची पहुंचे हैं जब सोशल मीडिया पर लगातार अभिजीत दीपके और सीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से अपील की जा रही है कि जिस तरह उन्होंने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चलाया, उसी तरह झारखंड जाकर वहां के छात्रों की मदद करें। हालांकि, एक दिन पहले ही अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी पूरी टीम बीमार थी, इसलिए झारखंड नहीं जा पाएंगे, लेकिन वहां पहुंचा जाएगा। उन्होंने आंदोलनकारियों से फोन पर बातचीत भी की थी।

ये भी पढ़ें:CJP आंदोलन पर होने वाला था आतंकवादी हमला, दिल्ली पहुंच गए थे बम
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
CJP Protest
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।