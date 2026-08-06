अभिजीत दीपके और CJP टीम से उम्मीद कर रहे थे लोग, मोहम्मद जुनैद ने कर दिया वह काम
अभिजीत दीपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका जैसे नेता भले ही अब तक झारखंड नहीं पहुंच पाए, लेकिन जंतर-मंतर आंदोलन में सक्रिय रहे मोहम्मद जुनैद रांची में आंदोलनकारियों की मदद में जुट गए हैं।
अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दूसरे नेताओं से जिस बात की उम्मीद की जा रही थी, वह मोहम्मद जुनैद ने पूरी की है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए एक महीने तक खाने-पीने का इंतजाम करने वाले मोहम्मद जुनैद अब झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे आंदोलन का साथ देने पहुंच गए हैं। जुनैद ने कहा कि अब वह आंदोलन खत्म होने तक वहां प्रदर्शनकारियों की सेवा करेंगे।
गाजियाबाद के रहने वाले मोहम्मद जुनैद सीजेपी के जंतर-मंतर पर चले आंदोलन में बेहद चर्चित हो गए। वह प्रदर्शनकारियों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करते नजर आते थे। हालांकि, बाद में फंडिंग को लेकर उठे सवालों की वजह से वह विवादों में भी घिर गए। जुनैद ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें और परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
जंतर-मंतर की तरह यहां भी करेंगे व्यवस्था: जुनैद
मोहम्मद जुनैद गुरुवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरनास्थल पर नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘जिस तरह हम वहां (जंतर-मंतर) छात्र-छात्राओं के हित के लिए खड़े हुए थे। उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे थे। इसी तरह हम यहां भी करने का प्रयास करेंगे। हम अभी आए ही हैं, चीजों को देखते हैं समझते हैं और प्रयास यहां भी जारी रखेंगे। छात्रों के साथ जो जेपीएएसी में अन्याय हुआ है उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इन्हें मान लिया जाए।’
सीजेपी की बैठक में नहीं शामिल किए गए जुनैद
जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन में अहम किरदार रहे मोहम्मद जुनैद को सीजेपी ने अपनी कोर टीम में शामिल नहीं किया है। जुनैद के रांची पहुंचने के बाद यह साफ हो गया कि वह छत्रपति संभाजीनगर में चल रही कोर कमिटी की बैठक में नहीं बुलाए गए हैं, जहां अभिजीत दीपके की अगुआई में प्रमुख सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जा रही है।
अभिजीत दीपके और सीजेपी से हो रही झारखंड जाने की मांग
मोहम्मद जुनैद ऐसे समय पर रांची पहुंचे हैं जब सोशल मीडिया पर लगातार अभिजीत दीपके और सीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से अपील की जा रही है कि जिस तरह उन्होंने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चलाया, उसी तरह झारखंड जाकर वहां के छात्रों की मदद करें। हालांकि, एक दिन पहले ही अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी पूरी टीम बीमार थी, इसलिए झारखंड नहीं जा पाएंगे, लेकिन वहां पहुंचा जाएगा। उन्होंने आंदोलनकारियों से फोन पर बातचीत भी की थी।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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