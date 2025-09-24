Hindi Newsझारखंड न्यूज़modi government two rail and road projects for jharkhand
सड़क से रेल तक; मोदी सरकार ने झारखंड को दिए 2 बड़े तोहफे
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड को दो बड़े तोहफे दिए हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने सड़क और रेल परियोजना की सौगात राज्य को दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि साहेबगंज-बेतिया के बीच चार लेन की सड़क बनेगी।
Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/रांचीWed, 24 Sep 2025 03:48 PM
कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि साहेबगंज-बेतिया के बीच एनएच-139 डब्ल्यू पर को चार लेन का बनाया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 3,822.31 करोड़ रुपये है।
सूचना प्रसारण अश्वनी वैष्णव ने बताया कि एनएच 139W के साहेबगंज-बेतिया सेक्शन को चार लेन बनाया जाएगा। 79 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का काम 24 महीनों में पूरा होगा।
वहीं तिलैया से बख्तियारपुर के बीच रेल पटरी का दोहरीकरण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। झारखंड से पटना, राजगीर, बोधगया और नालंदा आदि के लिए सफर आसान हो जाएगा। यह रूट 104 किलोमीटर का है। अभी इस रूट पर सिंगल लाइन है।
