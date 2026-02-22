Hindustan Hindi News
पलामू में मॉब लिंचिंग: चोरी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या, अस्पताल में तोड़ा दम

Feb 22, 2026 12:12 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोकरसा गांव निवासी 25 वर्षीय पवन कुमार की शनिवार रात ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी। अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया।

पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोकरसा गांव निवासी 25 वर्षीय पवन कुमार की शनिवार रात ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि शनिवार देर रात सूचना मिली कि कोकरसा गांव के तेलियाही टोले में कुछ ग्रामीण एक युवक को चोरी के आरोप में पीट रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पवन कुमार गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने उसे तुरंत इलाज के लिए मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

चोरी का आरोप लगाकर पीटा

शुरुआती जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि कानून को हाथ में न लें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
