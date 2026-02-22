पलामू में मॉब लिंचिंग: चोरी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या, अस्पताल में तोड़ा दम
पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोकरसा गांव निवासी 25 वर्षीय पवन कुमार की शनिवार रात ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि शनिवार देर रात सूचना मिली कि कोकरसा गांव के तेलियाही टोले में कुछ ग्रामीण एक युवक को चोरी के आरोप में पीट रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पवन कुमार गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने उसे तुरंत इलाज के लिए मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
चोरी का आरोप लगाकर पीटा
शुरुआती जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि कानून को हाथ में न लें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।
