विधायक टाइगर जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में कर दिया बरी

विधायक टाइगर जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में कर दिया बरी

धनबाद के तोपचांची के पास सड़क जाम करने, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर देने के मामले में शनिवार को कोर्ट ने डुमरी विधायक जयराम महतो सहित 13 लोगों को बरी करने का आदेश दिया।

Jan 04, 2026 07:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनबाद के तोपचांची के पास सड़क जाम करने, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर देने के मामले में शनिवार को कोर्ट ने डुमरी विधायक जयराम महतो सहित 13 लोगों को बरी करने का आदेश दिया। इस 10 वर्ष पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम के अलावा लक्खी बोस, दीपक महतो, पप्पू महतो, अरबिंद महतो, भुनेश्वर महतो, आलोक साव, पांडेय साव, सूरज साव, जुगनू महतो, सरोज महतो, बसंत हांसदा, निरंजन मंडल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

प्राथमिकी तोपचांची निवासी सद्दाम हुसैन की शिकायत पर तोपचांची थाना में 15 जनवरी 2015 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार 14 जनवरी 2015 को दोपहर दो बजे दिन में सद्दाम अली तोपचांची बाजार के पास खड़ा था। तभी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हरवे-हथियार से लैस होकर जीटी रोड को जाम कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे। आरोप है कि तोड़फोड़ में शामिल लोगों ने सद्दाम हुसैन पर जानलेवा हमला कर दिया।

