विधायक टाइगर जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में कर दिया बरी

पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनबाद के तोपचांची के पास सड़क जाम करने, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर देने के मामले में शनिवार को कोर्ट ने डुमरी विधायक जयराम महतो सहित 13 लोगों को बरी करने का आदेश दिया। इस 10 वर्ष पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम के अलावा लक्खी बोस, दीपक महतो, पप्पू महतो, अरबिंद महतो, भुनेश्वर महतो, आलोक साव, पांडेय साव, सूरज साव, जुगनू महतो, सरोज महतो, बसंत हांसदा, निरंजन मंडल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।