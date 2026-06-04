विधायक के ड्राइवर की हत्या, कोडरमा में धारदार हथियार से मार डाला; 3 परिजन घायल
झारखंड के कोडरमा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां विधायक के ड्राइवर की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में ड्राइवर के परिजनों को भी गंभीर चोट पहुंची है।
कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में बुधवार की देर रात भूमि विवाद में हुईं हिंसक झड़प में कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव के निजी चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। इसके अलावा राजकुमार यादव की मां पिता और बेटी घायल है. फिलहाल तीनों का इलाज कोडरमा सदर अस्पताल में चल रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, राजकुमार यादव बुधवार देर रात करीब 8:30 बजे तक विधायक डॉ. नीरा यादव के साथ थे। वह झुमरीतिलैया में आयोजित एक कार्यक्रम से लौटे थे। इसी दौरान परिजनों का फोन आया, जिसमें बताया गया कि गोतिया के लोगों के साथ विवाद और झगड़ा किया जा रहा है।
धारदार हथियार से हुआ हमला
विवाद की सूचना मिलने के बाद राजकुमार यादव तत्काल अपने गांव चितरपुर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वहां पहले से चल रहे विवाद के दौरान मारपीट शुरू हो गई। इसी क्रम में उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई।
सूत्रों के अनुसार, घटना से पहले विधायक डॉ. नीरा यादव ने भी विवाद की जानकारी मिलने पर कोडरमा थाना प्रभारी को फोन कर स्थिति से अवगत कराया था। इसके बावजूद विवाद हिंसक रूप ले बैठा और राजकुमार यादव की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।
देर रात सदर अस्पताल पहुंची विधायक
निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या की सूचना मिलते ही विधायक देर रात सदर अस्पताल पहुंचीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही।
पिता, मां व बेटी पर भी हमला
बताया जाता है की विवाद के दौरान आरोपियों ने राजकुमार यादव क पिता दशरथ यादव, मां सुधा व बेटी सोनिका कुमारी पर भी हमला किया. इसमें ये तीनों भी घायल हो गए. तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. हमला कुदाल से किये जाने की जानकारी सामने आयी है. घटना की सूचना पर थाना प्रभारी विकास पासवान व अन्य मौक़े पर पहुचे।
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