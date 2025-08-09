रांची के चिड़ियाघर में लाया गया एक और जानवर, जल्द दिखेगी मिस्टी जिराफ

रांची में चिड़ियाघर जाने के शौकीन लोगों, खासकर बच्चों के लिए खुशखबरी है। यहां के चिड़ियाघर में अब उन्हें नए जानवरों को भी देखने को मिलेगा। यहां नया जानवर जिराफ लाया गया है, जिसका नाम मिस्टी है।

रांची में चिड़ियाघर जाने के शौकीन लोगों, खासकर बच्चों के लिए खुशखबरी है। यहां के चिड़ियाघर में अब उन्हें नए जानवरों को भी देखने को मिलेगा। भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची और प्राणी उद्यान अलीपुर, कोलकाता के बीच 7 अगस्त 2025 को हुए जीव आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत रांची में एक मादा उत्तरी जिराफ और सिल्वर फीजेंट का एक जोड़ा लाया गया। मादा जिराफ का नाम मिस्टी है। इसकी उम्र 6 साल है। जिराफ के आने और उतारने के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी और मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची परितोष उपाध्याय भी वहां मौजूद रहे।

जैविक उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान कार्यक्रम था, जो कई दिनों से लंबित था और जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस आदान-प्रदान के अंतर्गत प्राणी उद्यान अलीपुर, कोलकाता से मादा जिराफ और सिल्वर फीजेंट प्राप्त करने के बदले भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची की ओर से फिलहाल शुतुरमुर्ग भेजा जा रहा है। अगले चरण में स्वीकृत शेष प्राणियों दरियाई घोड़ा, हिमालयन काला भालू एवं घड़ियाल का आदान-प्रदान किया जाएगा।

बताया कि लाया गया जिराफ उत्तरी जिराफ मुख्यतः अफ्रीका के पूर्वी और मध्य भागों में जैसे केन्या, दक्षिण सूडान, चाड, नाइजर एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिराफ शाकाहारी प्राणी है, जिसे चिड़ियाघरों में प्रायः विभिन्न वृक्षों की पत्तियां और घास खिलाई जाती है।

● मादा जिराफ की ऊंचाई 12 फीट से अधिक है, जिसके कारण इसके लिए 14 फीट ऊंचा विशेष बाडा तैयार किया गया था।

● अगले चरण में नर जिराफ को भी रांची लाया जाएगा।