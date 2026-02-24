Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड में 1 करोड़ का इनामी, माओवादी देने जा रहे बड़ी जिम्मेदारी; कौन है मिसिर बेसरा

Feb 24, 2026 09:41 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जल्दी ही माओवादियों द्वारा बेसरा को संगठन का महासचिव बनाया जा सकता है। तिप्परी तिरूपति उर्फ देबूजी और पोलित ब्यूरो सदस्य मल्ला राजिरेड्डी के सरेंडर के बाद अब देशभर में भाकपा माओवादियों के संगठन में शीर्ष कैडरों की घोर कमी हो गई है।

झारखंड में 1 करोड़ का इनामी, माओवादी देने जा रहे बड़ी जिम्मेदारी; कौन है मिसिर बेसरा

भाकपा माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य और झारखंड में एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा को संगठन का महासचिव बनाया जा सकता है। भाकपा माओवादियों के कथित महासचिव तिप्परी तिरूपति उर्फ देबूजी और पोलित ब्यूरो सदस्य मल्ला राजिरेड्डी के सरेंडर के बाद अब देशभर में भाकपा माओवादियों के संगठन में शीर्ष कैडरों की घोर कमी हो गई है। शीर्ष पोलित ब्यूरो में अब एक मात्र उग्रवादी मिसिर बेसरा ही बचा है, जबकि केंद्रीय कमेटी में भी महज पांच उग्रवादी शेष बचे हैं। ऐसा पहली बार है, जब तेलगू नेताओं में कोई भी पोलित ब्यूरो में नहीं बचा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, ऐसी परिस्थिति में अब झारखंड में सक्रिय पोलित ब्यूरो सदस्य व पुलिस के एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा को भाकपा माओवादियों के महासचिव का पद दिया जा सकता है। वर्तमान में मिसिर बेसरा सारंडा इलाके में तेलंगाना के उग्रवादी टेक विश्वनाथ समेत अन्य माओवादियों के साथ कैंप कर रहा है।

कैसे अचानक देशभर में नेतृत्वविहीन हुए माओवादी

माओवादी पोलित ब्यूरो में 12 व केंद्रीय कमेटी में 50 माओवादी होते थे। लेकिन लगातार चल रहे सुरक्षाबलों के अभियान ने माओवादियों को नेतृत्वविहीन कर दिया। नए कैडर अब जुड़ नहीं पा रहे। वहीं अक्तूबर 2025 में गढ़चिरौली में एम वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू के सरेंडर के बाद माओवादी संगठन में बड़ी अंदरूनी टूट भी सामने आयी थी। मई 2025 में तत्कालीन महासचिव नंबला केशव राव उर्फ बसवाराजू की मौत के बाद दूबेजी को संगठन की कमान दी गई थी। इसके बाद तकरीबन आठ केंद्रीय कमेटी सदस्य अलग-अलग राज्यों में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। झारखंड में भी पुलिस ने साल 2025 में केंद्रीय कमेटी के तीन माओवादियों प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, पतिराम मांझी उर्फ अनल व सहदेव सोरेन को अलग-अलग मुठभेड़ में मार गिराया।

ये भी पढ़ें:नक्सल मोर्चे पर एक और जीत; सुकमा में महिला कैडर समेत 22 नक्सलियों ने डाले हथियार
ये भी पढ़ें:'राहुल गांधी अर्बन नक्सल', निशिकांत दुबे का नेता प्रतिपक्ष पर तीखा हमला;क्या कहा
ये भी पढ़ें:लाल आतंक के अंत का असर, छत्तीसगढ़ के 41 गांवों में पहली बार फहरा गया तिरंगा

झारखंड में सारंडा के किले को ध्वस्त करने की चुनौती

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 31 मार्च को वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की तारीख तय की है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर केजीएच-2 नाम का बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। वहीं झारखंड पुलिस के सामने भी माओवादियों के गढ़ रहे सारंडा को पूरी तरह मुक्त कराने की चुनौती है। 22 जनवरी को झारखंड में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेघाहातू में सबसे बड़ी सफलता मिली थी। जब केंद्रीय कमेटी सदस्य पतिराम मांझी, अनमोल के पूरे दस्ते का सफाया सुरक्षाबलों ने कर दिया था। इसके बाद माओवादियों ने खुद को तीन-चार छोटे समूहों में बांट दिया है। सारंडा के किरीबुरू व छोटानागरा इलाके में मंकी फॉरेस्ट के आसपास ही माओवादी कैंप कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, एक करोड़ के इनामी व पोलित ब्यूरो के सदस्य मिसिर बेसरा के दस्ते की घेराबंदी आईईडी के जरिए की गई है, ताकि सुरक्षाबल वहां नहीं पहुंच सकें। इसी तरह 40-50 नक्सलियों का दस्ता छोटे-छोटे समूहों में बंट गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।