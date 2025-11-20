झारखंड में खौफनाक घटना! 3 साल की बच्ची को बंदूक सटाकर लूट लिए गहने
झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां तीन बदमाशों ने एक महिला से करीब 3.5 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर दिनदहाड़े लूट लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने महिला की तीन साल की बेटी पर बंदूक तानकर उसे डराया और फिर जेवर छीनकर फरार हो गए। यह घटना मंगलवार को मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के छेचानी टोला में हुई।
मामले की जानकारी देते हुए मेदिनीनगर टाउन पुलिस थाने के प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने कहा कि पीड़ित पूनम तिवारी के साथ उसके किराए के घर में लूटपाट की गई, जहां वह अपनी तीन साल की बेटी के साथ रहती है। तीन बदमाश मोटरसाइकिल पर आए, अचानक घर में घुस गए, बंदूक की नोक पर बच्ची को पकड़ लिया और महिला को अपने गहने उन्हें (आरोपियों) देने के लिए मजबूर किया।"
मामले पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि बदमाशों को पता था कि महिला घर में अकेली रहती है और उसका पति रांची में अग्निशमन विभाग में कार्यरत है। रजवार ने कहा, लुटेरों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।