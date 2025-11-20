Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Miscreants hold child at gunpoint rob woman in Jharkhand Palamu
झारखंड में खौफनाक घटना! 3 साल की बच्ची को बंदूक सटाकर लूट लिए गहने

संक्षेप: झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां तीन बदमाशों ने एक महिला से करीब साढ़े तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर दिनदहाड़े लूट लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने महिला की तीन साल की बेटी पर बंदूक तानकर उसे डराया और फिर जेवर छीनकर फरार हो गए।

Thu, 20 Nov 2025 09:52 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां तीन बदमाशों ने एक महिला से करीब 3.5 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर दिनदहाड़े लूट लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने महिला की तीन साल की बेटी पर बंदूक तानकर उसे डराया और फिर जेवर छीनकर फरार हो गए। यह घटना मंगलवार को मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के छेचानी टोला में हुई।

मामले की जानकारी देते हुए मेदिनीनगर टाउन पुलिस थाने के प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने कहा कि पीड़ित पूनम तिवारी के साथ उसके किराए के घर में लूटपाट की गई, जहां वह अपनी तीन साल की बेटी के साथ रहती है। तीन बदमाश मोटरसाइकिल पर आए, अचानक घर में घुस गए, बंदूक की नोक पर बच्ची को पकड़ लिया और महिला को अपने गहने उन्हें (आरोपियों) देने के लिए मजबूर किया।"

मामले पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि बदमाशों को पता था कि महिला घर में अकेली रहती है और उसका पति रांची में अग्निशमन विभाग में कार्यरत है। रजवार ने कहा, लुटेरों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
